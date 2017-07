Gold und Silber für Familienduo Stefan und Ernst Schneider kämpfen sich bis ins Finale. Doch nur einer von beiden setzt die Siegesserie fort.

Bei den Sächsischen Tennis-Landesmeisterschaften der Senioren auf der Anlage von RC Sport Leipzig war der 1. TC Waldheim mit Stefan und Ernst Schneider vertreten. James Fröhlich wäre der Dritte im Bunde gewesen. Jedoch wurde die Kategorie Ü 70 wegen zu geringer Teilnehmerzahl gestrichen. Dennoch endete die Meisterschaft erfolgreich. Ernst Schneider holte Gold, sein Sohn Stefan gewann Silber.

Stefan Schneider war in der Altersklasse Ü 30 an Nummer 4 gesetzt, bekam aber gleich in der ersten Runde mit dem Regionalligaspieler Matthias Nolopp vom heimischen RC Sport eine ganz harte Nuss vorgesetzt. Ehe sich der Waldheimer versah, wurde er im ersten Satz mit 2:6 überrollt. Doch dann fand er besser ins Spiel und sein Gegner machte den einen oder anderen Fehler, sodass er sich Satz zwei mit 6:1 holte. Im Tiebreak konnte er sich besonders in knappen Situationen auf seine starken Aufschläge verlassen und gewann 10:6. Nicht einfacher wurde es in Runde zwei gegen Ronald Kraatz vom Chemnitzer TC Küchwald. Auch in diesem Match lag Schneider schnell 1:4 zurück, startete dann eine furiose Aufholjagd und gewann den Satz noch 6:4. Damit war der Nerv des Chemnitzers gezogen und mit 6:3 im zweiten Satz zog der Waldheimer ins Halbfinale ein.

Mit dem Naunhofer Tom Glücklederer wartete ein „Aufschlagungeheuer“, der seinen an Nummer 2 gesetzten Teamkollegen Hannes Siersleben mit 6:1, 6:2 aus dem Turnier geworfen hatte. Mit zu vielen leichten Fehlern verlor Schneider trotz guter Chancen den ersten Satz 3:6. Im zweiten Durchgang wurde es besser und mit 6:1 ging es in den Tiebreak. Das war nichts für schwache Nerven. Nachdem der Mann vom TCW zwei Matchbälle nicht verwandeln konnte, setzte der Naunhofer seinen ersten Punkt zum Sieg knapp neben die Linie. Schneider nutzte sein Glück und holte sich mit 13:11 das Match.

Im Finale, was für Stefan Schneider schon einen großen Erfolg darstellte, ging es gegen Vorjahressieger Martin Rosenkranz vom TC Bad Weißer Hirsch Dresden. Der hatte das Endspiel problemlos erreicht. Schneider versuchte alles, aber der Dresdener hatte immer die etwas bessere Antwort und verteidigte mit 6:3, 6:2 souverän seinen Titel.

Auch in der Altersklasse 55 hatten zu wenig Teilnehmer gemeldet. So musste Ernst Schneider bei den Herren 50 antreten. Trotzdem an Nummer 1 gesetzt, hatte er in den drei Spielen bis zum Finale keinerlei Probleme. Im Endspiel standen sich dann zwei Vereinschefs und langjährige Kontrahenten gegenüber. Waldheims Vereinschef Ernst Schneider traf auf Veikko Ziegler, Boss des gastgebenden RC Sport Leipzig. Gegen seinen aufschlagstarken und durch gutes Volleyspiel bekannten Gegner galt es, die eigenen Aufschlagspiele zu gewinnen und irgendwann zu einem Break zu kommen. „Dieser Matchplan ging komplett auf. Ich verlor kein eigenes Aufschlagspiel und breakte Ziegler pro Satz exakt einmal entscheidend“, freute sich der Waldheimer. Dadurch holte sich Schneider mit 6:3 und 6:4 einen erneuten Landesmeistertitel. (DA/es/fk)

