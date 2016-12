Gold und Silber bei Meisterschaften Bei den Titelkämpfen im Bankdrücken und Kreuzheben sind die Sportler vom KBV Bautzen ganz vorn dabei.

Ralf Millers vom KBV Bautzen gelingt hier mit 222,5 kg eine neue persönliche Bestleistung im Kreuzheben. © Michael Hurtig

Kraftsport. Kurz vor dem Jahresende wurden die Deutschen Meisterschaften im Bankdrücken und auch im Kreuzheben ausgetragen. Zunächst stand für die Frauen und Männer aller Altersklassen in Oberölsbach in Bayern das Bankdrücken auf dem Wettkampfprogramm. Unter den knapp 200 Wettkämpfern befand sich auch Ina Scholz, die für den KBV Bautzen an die Hantel ging.

Entscheidung im letzten Versuch

In ihrer Paradedisziplin musste sie sich in der Aktivenklasse der Frauen bis 72 kg Körpergewicht einer starken Konkurrenz stellen. Die Einstiegslast von 117,5 kg gelang ihr mit Bravour, genau wie die 120 kg im zweiten Versuch. Damit lag die nur 66,4 kg schwere Scholz zunächst gleichauf mit ihrer Kontrahentin Cathrin Monika Silberzahn (69,0 kg) vom Schwinger-Club-2006 aus Würzburg – allerdings aufgrund des leichteren Körpergewichtes sogar auf Goldkurs. Im letzten Versuch wendete sich das Blatt allerdings zugunsten von Silberzahn, die 130 kg in die Wertung bringen konnte. Scholz patzte, konnte aber immerhin Silber in ihrer Gewichtsklasse und den zweiten Platz in der Relativwertung aller Frauen der Aktivenklasse holen.

Gleich darauf folgten die Deutschen Meisterschaften im Kreuzheben, die in diesem Jahr in Greifswald an der Ostsee ausgerichtet wurden. Mit 111 Teilnehmern war das Starterfeld hier deutlich kleiner als im Bankdrücken. Da sich die Bautzener in den letzten Jahren aber besonders auf das Kreuzheben spezialisiert haben, schickten sie gleich drei Athleten ins Rennen. Den Anfang machte Ralf Millers, der bei den Masters I der Männer (ü 40) einen ganz starken Wettkampf ablieferte. Taktisch klug brachte er zunächst mit 200 kg einen sicheren Versuch in die Wertung.

Danach ließ er gleich die neue persönliche Bestleistung von 222,5 kg auflegen. Auch diese Last bewältigte Millers ohne Probleme und sicherte sich damit Silber. Angespornt von diesem Erfolg, griff Millers im letzten Versuch nach Gold und steigerte nochmals um gewaltige 20 kg auf 242,5 kg. Obwohl er eine derartige Last noch nie im Training aufgelegt hatte, zog Millers den Eisenberg empor. Doch der Bautzener konnte sich nicht mehr in die Streckung bringen und musste den Versuch letztlich abbrechen. Auch wenn es dieses Mal noch nicht ganz für Gold gereicht hat, war die Silbermedaille mit persönlicher Bestleistung ein riesiger Erfolg für Millers.

Als Nächstes ging Elke Erbs in der Aktivenklasse der Frauen bis 72 kg an die Hantel. Beim gescheiterten Einstiegsversuch mit 170 kg verletzte sie sich allerdings an der linken Innenhand, was den weiteren Wettkampf erschwerte. Trotz einer offenen Wunde biss Erbs die Zähne zusammen und konnte die 170 kg im zweiten Anlauf bewältigen. Damit war ihr die Goldmedaille sicher, da die Zweitplatzierte weit abgeschlagen war und diese Last auch im dritten Versuch nicht auflegen ließ. Daher hatte Erbs die Möglichkeit, ihre persönliche Bestmarke anzugreifen. Die nötigen 187,5 kg lösten sich zunächst gut vom Boden, waren an diesem Tag aber am Ende doch zu schwer. Erbs konnte sich wie Millers nicht in die Streckung bringen und musste den Versuch abrechen.

Nachdem alle bisher angetretenen Athleten des KBV eine Medaille errungen hatten, trat der Bautzner Hubert Wagner an die Hantel. Er hält seit 2011 mit 312,5 kg den Deutschen Rekord im Kreuzheben in der Aktivenklasse bis 83 kg und musste sich in diesem Jahr unter anderem Eduard Tepper vom SV Motor Barth stellen. Da Tepper immerhin schon 310 kg als persönliche Bestleistung zu Buche stehen hat, war ein spannendes Duell zu erwarten.

Der Druck ist am Ende zu groß

Doch im Wettkampf war der Wurm drin. Beide eröffneten mit 295 kg und patzten. Tepper brachte im zweiten Versuch diese 295 kg zwei zu eins gültig in die Wertung. Wagners zweiter Versuch war wieder ungültig. Da der Bautzener 0,3 kg mehr wog als Tepper (82,6 kg), musste er für Gold 297,5 kg auflegen lassen. Doch diese Last war zu schwer und Wagner erzielte zum ersten Mal in seiner national sowie international erfolgreichen Wettkampfkarriere keinen gültigen Versuch. (mh)

