Gold, Silber und Bronze für PSV Bei den Bezirksmeisterschaften überzeugt der Nachwuchs aus Kamenz. Für die besten Kämpfer geht es nun um die Landestitel.

Judo. Die Nachwuchsjudoka vom PSV Kamenz kämpften am vergangenen Sonntag bei den Bezirkseinzelmeisterschaften der Elf- und Zwölfjährigen in Dresden um die Meistertitel. Insgesamt nahmen 128 Jungen und Mädchen aus 21 Vereinen am Turnier teil. Die sieben Sportler aus der Lessingstadt wollten sich über die Medaillenränge für die Sachsenmeisterschaften qualifizieren.

Mit vielen gelungenen Wurfansätze und hervorragenden kämpferischen Leistungen errangen die Kamenzer viele Siege. In der Gewichtsklasse bis 34 kg gewann Darien Hertel nach fünf vorzeitigen Siegen die Goldmedaille. Zwei weitere PSV-Kämpfer bewiesen, dass dieses Limit fest in Kamenzer Hand ist. Mit sechs Siegen und einer Niederlage erkämpfte sich Normen Kühne die Bronzemedaille. Philipp Kiebusch belegte nach drei Siegen den undankbaren fünften Platz, nachdem er im Kampf um den Einzug ins Finale Darien den Vortritt lassen musste.

Aschab Sangariev (+60 kg) gewann mit einem Sieg und einer Niederlage die Silbermedaille. Saskia Hummitzsch (-36 kg) erkämpfte sich nach drei Siegen und einer Niederlage die Bronzemedaille. Sie verpasste nur knapp den Meistertitel, letztlich entschied das Gewicht der Kämpferinnen über die Vergabe der Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Luca Weiß (-38 kg) und Max Flachowsky (-42 kg) verpassten nach drei gewonnenen Kämpfen und zwei Niederlagen knapp die Podestplätze und beendeten die Meisterschaften auf den fünften Plätzen in ihren Gewichtsklassen. Alle Medaillengewinner haben sich für die Landesmeisterschaften qualifiziert, die bereits am 25. März in Rodewisch stattfinden. (ase)

