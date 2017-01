Gold ist nur eine Alternative von vielen Sein Geld für sich arbeiten zu lassen, ist in Zeiten ohne Zinsen schwer. Der Börsentag in Dresden will trotzdem zeigen, wie man sein Kapital vermehrt.

Börse für Anfänger: In Vorträgen und Seminaren werden im Dresdner Kongresszentrum Grundkenntnisse für die Geldanlage vermittelt. © B2MS GmbH

Dresden. Wer an der Börse erfolgreich sein möchte, braucht Geduld. Und er muss bereit sein, sein Geld in möglichst viele Unternehmen parallel zu investieren. Diversifikation sagen Experten wie Norbert Betz, Leiter der Handelsüberwachung an der Börse München, dazu. Er ist einer von mehr als fünf Dutzend Vortragenden auf dem Börsentag, der am Samstag in Dresden stattfindet. Norbert Betz wird über die häufigsten Fehler sprechen, die beim Aktienhandel an der Börse gemacht werden. Einer ist ganz sicher ein planloser Kaufrausch. Denn wer alles kauft, was gerade angepriesen wird, verändert auf lange Sicht die Struktur seines Depots und läuft Gefahr, sich von alten, bewährten Titeln zu trennen, nur um den kurzfristig versprochenen Gewinnen nachzulaufen. „Wer beim Segeln auf dem offenen Meer ans Ziel kommen will, darf sein Boot auch nicht immer hart an den sich drehenden Wind stellen, sondern muss sich auch mal mit dem spaßfreien Kreuzen zufrieden geben“, sagt Norbert Betz in seinem Beitrag über die Psychofallen beim Börsenhandel.

Die Fehler beim Geldvermehren kennt auch Christoph Sager, teils aus eigener Erfahrung. Er ist Mitglied der Interessengemeinschaft Börse an der TU Dresden und wird am Börsentag über das „1x1 der Börse“ sprechen. Es ist eines von mehreren Grundlagenseminaren, die Börsenneulingen das entsprechende Wissen vermitteln sollen, sagt Dirk Mahnert von der Agentur B2MS aus Dresden, die den Börsentag seit nunmehr 20 Jahren veranstaltet. Er gilt mit rund 5 000 Besuchern jährlich als die größte Anlegermesse Ostdeutschlands.

Neben der Nullzinspolitik werden in insgesamt 70 verschiedenen Vorträgen auch die Folgen des Brexit und der Trump-Regentschaft in den USA erörtert. 2017 wird ganz sicher ein spannendes Börsenjahr. Und wem gerade deshalb der Aktienhandel zu risikoreich ist, der kann sich auf dem Börsentag auch über das Investment in Immobilien oder Edelmetalle informieren. Knapp 100 Aussteller präsentieren ihre Produkte. „Wir sind am Limit, mehr geht nicht“, so Mahnert. Einen Satz, den man in Finanzkreisen eher selten hört.

Börsentag im Kongresszentrum Dresden, 21. Januar, 9.30 bis 18 Uhr, Eintritt frei, Registrierungen vorab unter www.boersentag-dresden.de oder vor Ort

