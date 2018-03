Gold im Tiefdruckgebiet Bei der Bahnrad-WM überzeugen vor allem die Frauen. Erst am letzten Tag holen die Männer auf.

Endlich am Ziel: Miriam Welte freut sich über ihre zweite Goldmedaille bei der WM. © dpa

Zunächst wollte Miriam Welte gar nicht hinsehen, saß auf einer Treppe am Bahnrand und vergrub ihr Gesicht in den Händen. Doch dann drehte sie sich um, schaute auf die Zeit ihrer Konkurrentin und schrie ihre Freude heraus. Weltmeisterin! Die Bahnrad-Olympiasiegerin im Teamsprint 2012 und Zeitfahr-Zweite des Vorjahres gewann am Samstag das nicht olympische 500-m-Rennen im niederländischen Apeldoorn in 33,150 Sekunden vor der russischen Titelverteidigerin Daria Schmelewa sowie Lokalmatadorin Elis Ligtlee. Für Welte ist es der zweite Einzeltitel im 500-m-Zeitfahren nach 2014.

„Es ist unfassbar. Ich war so häufig so nah dran. Daher wollte ich es heute so sehr“, sagte die Kaiserslautererin. Pauline Grabosch aus Erfurt verpasste als Vierte das Podium dagegen um drei Tausendstelsekunden und weinte bitterlich.

Welte war nach der Qualifikation vom Zeitfahr- aufs Sprint-Rad gewechselt – und fuhr gleich drei Zehntelsekunden schneller. „Ich wusste, dass ich dadurch schneller anfahren kann“, sagte Welte. Ihr Trainer hatte sie noch zusätzlich motiviert. „Er hat gesagt: ‚Wir haben ein Tiefdruckgebiet. Die Halle ist schnell, die Luft ist schnell.‘ Und die Zeit war echt genial.“

Am Mittwoch hatte Welte gemeinsam mit ihrer Dauerpartnerin Kristina Vogel und Grabosch den Teamsprint gewonnen, Grabosch war mit Welte in der Qualifikation gefahren. Nach ihrem Erfolg am Samstag nahm die 31 Jahre alte Welte ihre Kollegin Vogel in die Pflicht: „Kristina hat gesagt: ‚Lass es uns so wie in Cali (2014) machen und alle vier Goldmedaillen holen.‘ Jetzt ist sie morgen dran.“

Doch auf den erhofften zwölften WM-Titel muss die 27-jährige Erfurterin noch mindestens ein weiteres Jahr warten. Die zweifache Olympiasiegerin landete zum zum Abschluss der Titelkämpfe im Keirin – wo sie als Titelverteidigerin an den Start ging – nur Platz sechs. Es gewann die Vorjahresdritte Nicky Degrendele aus Belgien.

Dennoch zog Bundestrainer Detlef Uibel ein positives WM-Fazit: „Wir haben drei Frauen, die Weltspitze sind.“ So habe die gerade einmal 20 Jahre alte Grabosch „in relativ kurzer Zeit eine sehr, sehr große Entwicklung gemacht. Sie ist sicherlich eine der größten Perspektiven in Richtung Olympische Spiele in Tokio“, sagte Uibel zu seinem Schützling: „Aber sie braucht Wettkampfhärte, da liegt ihr größtes Potenzial.“ Die Situation bei den Männern betrachtet Bundestrainer Uibel hingegen „kritisch“. Auch wenn es nachvollziehbare Gründe für die Ergebnisse gibt, blieb letztlich nur der Cottbuser Maximilian Levy mit Keirin-Bronze und Platz vier im Sprint als Lichtblick. „Das müssen wir hinterfragen“, sagte Uibel. Aber dann kamen ja noch Roger Kluge und Theo Reinhardt. Das Duo aus Eisenhüttenstadt setzte sich im olympischen Zweier-Mannschaftsfahren nach 50 Kilometern und 200 Runden mit 53 Punkten vor den Spaniern Albert Torres Barcelo/Sebastian Mora Vedri sowie den Australiern Cameron Meyer/Callum Scotson durch. (sid)

