Gold im letzten Rennen Der Rugiswalder Severin Thiele startet letztmals in der Schüler-Klasse. Zweimal hat er Pech – und dann Nerven.

Severin Thiele mit der Goldmedaille. © privat

Zum Abschluss der Alpinen Ski-Saison 2016/17 hat Rugiswaldes Talent Severin Thiele bei der Deutschen Schülermeisterschaft einen weiteren Erfolg gefeiert. Mit dem Team Chiemgau II sicherte er sich bei den Wettkämpfen am Oberjoch im Allgäu den Mannschaftstitel im Parallelslalom und krönte damit eine starke Saison.

Im Einzel-Riesenslalom kam er auf der sehr weichen Piste zunächst nicht so recht in Fahrt und belegte am Ende Rang zehn. Im Slalom erwischte Thiele im ersten Durchgang dann einen fast perfekten Lauf – schied aber kurz vor dem Ziel nach einer Bodenwelle aus. Nun lagen wieder einmal alle Hoffnungen auf dem Parallelslalom. Sollte dieser der krönende Abschluss der Schülerkarriere von Severin Thiele werden? Nächstes Jahr wechselt er in die Jugend-Altersklasse, sein Start mit dem Team Chiemgau II war also für ihn also das letzte Rennen in der gewohnten Kategorie.

Im Achtelfinale gegen das Team Werdenfels III gewann Thieles Formation alle vier Läufe. Im Viertelfinale ging es gegen das Team aus dem Bayerwald. Nach vier Läufen stand es 2:2. Am Ende erreichte das Team Chiemgau II aufgrund der besseren Einzelzeit das Halbfinale. Dort wartete das Heimteam aus dem Allgäu, das 3:1 besiegt wurde. Team Oberland mit der zweifachen deutschen Schülermeisterin war dann der Finalgegner. Nach den beiden Mädchenläufen stand es 1:1, jedoch mit einer fabelhaften Zeit für das Oberland, welche bei Gleichstand kaum noch zu knacken gewesen wäre. Was war da noch zu machen? Zwei Siege der Jungen mussten her.

Zunächst erfuhr Moritz Koller den nächsten Punkt für Chiemgau II. Nun lag alle Last auf Severin Thiele. Mit einem erneut fehlerfreien Lauf holte er den letzten Punkt für sein Team und gewann zusammen mit seinen Mannschaftskameraden den Team-Parallelslalom der Deutschen Schülermeisterschaft 2017. Gold im letzten Schüler-Rennen – das war ein wirklich gelungener Saison-Ausklang. (tth)

