Gold für Weißwassers Stadtwerke-Azubis Die Projektgruppe hat für mehr Arbeitssicherheit in der Firma gesorgt. Die Auszeichnung ist nun Ansporn, weiter zu machen.

Die Azubis Bruno Hoffmann, Mark Strobl, Yves Beye und Max Arinov (von links) mit dem Landesdirektor von Veolia Deutschland, Etienne Petit (Zweiter von links). © Kasper Jensen

Die Digitalisierung schreitet voran und beeinflusst zunehmend den Arbeitsalltag der Stadtwerke Weißwasser. Eine Gruppe, bestehend aus mehreren Auszubildenden, hat sich nun die Möglichkeiten zunutze gemacht, und mit einem Projekt für mehr Arbeitssicherheit im Unternehmen gesorgt. Darüber informiert Sprecher Igor Dimitrijoski. Das Projekt „Jugend für unsere Sicherheit“ hat der Geschäftsbereich Energie von Veolia Deutschland nun mit dem „Goldenen Sicherheitsschuh“ ausgezeichnet.

Ein Mitglied ist Julian Peters. Schon zu Beginn seiner Ausbildung ist ihm die Wichtigkeit von Arbeitssicherheit vermittelt worden. „Leider passieren, vor allem durch Unaufmerksamkeiten der Betroffenen, weiterhin vereinzelt Arbeitsunfälle“, berichtet der Stadtwerke--Auszubildender. Dort setzte die Projektgruppe an, um den Kollegen das Thema wieder stärker ins Bewusstsein bringen. Dazu haben die Teilnehmer einen Newsletter entwickelt, der zweiwöchentlich per E-Mail und als SMS an alle Stadtwerke-Mitarbeiter verschickt wird. „Dort greifen wir aktuelle Themen auf, etwa die Wichtigkeit einer Grippeschutzimpfung im Herbst, die Achtsamkeit bei glatten Straßen und Gehwegen im Winter und aktuell den Schutz vor Zeckenbissen“, erläutert Julian Peters. „Dabei geben wir zudem wertvolle Tipps und Hinweise, welche die Arbeitssicherheit betreffen.“

Das Ergebnis: Dieses Jahr haben die Stadtwerke Weißwasser noch keinen meldepflichtigen Arbeitsunfall zu verzeichnen. „Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir mit unserem Projekt und dem Einsatz der digitalen Medien dazu beitragen konnten“, so Julian Peters. Damit es weiterhin zu keinem Arbeitsunfall kommen, werden die Azubis das Projekt weiterführen.

Auch in der Veolia-Gruppe hat das Thema Arbeitssicherheit eine herausragende Wichtigkeit. Mit dem „Goldenen Sicherheitsschuh“ werden alle Mitarbeiter der Veolia-Gesellschaften angeregt, sich mit Arbeitssicherheits-Projekten zu bewerben. In diesem Jahr konnte das Stadtwerke-Projekt den Preis nach Weißwasser holen. In Berlin erhielt die Auszubildenden-Gruppe nicht nur den goldenen Sicherheitsschuh, sondern auch 1000 Euro zur Fortführung des Projektes. Zudem bekam sie bereits die Gelegenheit, ihre Ideen in der Veolia-Zentrale in Paris einem hochbesetzten Publikum vorzustellen.

„Die positive Resonanz freut uns sehr und wir sind motiviert, das Projekt fortzuführen und auszubauen“, sagt Stadtwerke-Mitarbeiter Mark Strobl. Er begleitet als ehemaliger Auszubildender und als inzwischen fester Bestandteil der Belegschaft die Gruppe und gibt ihr wertvolle Hinweise. „Die Digitalisierung bietet viele neue Möglichkeiten, die wir nutzen wollen“, sagt er. „Und natürlich freuen wir uns mit gutem Beispiel voranzugehen und aufzuzeigen, wie die Digitalisierung im positiven Sinne genutzt werden kann“, erklärt Mark Strobl weiter.

Auch die Geschäftsführung der Stadtwerke Weißwasser steht voll hinter diesem Projekt und unterstützt die jungen Kollegen seit der ersten Ideen-Runde. „Die Themen Arbeitsschutz und Digitalisierung haben höchste Priorität“, äußert Stadtwerke-Geschäftsführerin Katrin Bartsch. „Mich hat begeistert, wie gut die jungen Auszubildenden beide Themen miteinander verknüpft haben und so eine ideale Anwendung erreichen konnten.“ Die Geschäftsführung werde das Projekt auch weiterhin voll unterstützen und den Kollegen die nötige Zeit und Ressourcen zur Verfügung stellen, erklärt sie und zeigt sich zufrieden mit dem Projekt. (SZ)

