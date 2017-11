Gold für Rietschen Für seine Energiepolitik wird die Gemeinde als eine von vier Kommunen in Sachsen mit dem European Energy Award ausgezeichnet.

Rietschen erhält am Montag für seine erfolgreiche Energiepolitik den European Energy Award in Gold. © André Schulze

Rietschen. Am Montag wird Rietschen in Dresden für seine Energiepolitik in den vergangenen 14 Jahren ausgezeichnet. Die Gemeinde ist eine von vier Kommunen im Freistaat, die den European Energy Award, kurz eea, in Gold erhält. An dem eea-Wettbewerb nimmt Rietschen seit 2006 teil, wurde 2013 erstmals zertifiziert und ist seit der Überprüfung in diesem Jahr Sachsenmeister mit 81,9 Prozent von möglichen 100 Prozent und wird damit besser bewertet als Leipzig (79,1 Prozent), Chemnitz (77,5 Prozent) und Delitzsch (75,9 Prozent). Seit dem Jahr 2014 ist Rietschen stromseitig von der Bilanz her autark. Dafür sorgen unter anderen verschiedene Bürgersolaranlagen und die Dorfheizung Daubitz. Auch die Rietschener Einwohner haben privat etwas von dem Energiesparprogramm in Rietschen. Beispielsweise 60 Energieausweise für Häuser wurden mit Fördergeld unterstützt, in den Tagebau nahen Ortsteilen bekamen Einwohner finanzielle Unterstützung bei der energetischen Sanierung der Häuser oder beim Ersetzen energieintensiver Haushaltsgeräte durch sparsame neue. (SZ/cam)

