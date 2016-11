Gold für Jeden Zwei Bayern handeln von Görlitz aus europaweit mit Edelmetallen. Sehr erfolgreich, wie auch der aktuelle „Focus“ zeigt.

GGoldene Zeiten mit Edelmetallen wie Gold, Silber oder auch Indium oder Gallium – Vater Herbert und Sohn Constantin Behr scheinen damit ins Schwarze zu treffen. Ihr Unternehmen „Golden Gates“ zählt bundesweit zu den umsatzstärksten ihrer Branche. © pawel sosnowski/80studio.net

Kein iPhone ohne Indium. Keine LED-Lampe ohne Gallium. Kein schnelles Internet ohne Germanium. Herbert und Constantin Behr kennen sich aus mit diesen Metallen. Sie handeln damit.

Seit 2015 sind sie mit ihrem Unternehmen Golden Gates am Görlitzer Demianiplatz ansässig. Gegründet wurde es 2012, damals war der Firmensitz noch in der Jakob-Böhme-Straße. Quasi unbemerkt von der Görlitzer Bevölkerung, aber längst nicht von ihren 13 000 Kunden in elf europäischen Ländern. Auch nicht unbemerkt von Wirtschaftsexperten. Im heute erscheinenden Focus Spezial „Wachstumschampions 2017“ taucht Golden Gates gleich zweimal auf: als viertbestes von 64 Unternehmen ihrer Branche und auf Platz 31 in der Liste der 500 wachstumsstärksten Unternehmen der vergangenen Jahre – branchenübergreifend wohlgemerkt. Für Vater und Sohn Behr wird der heutige Tag daher ein fröhlicher sein. Sie wussten zwar, dass sie gut abgeschnitten hatten, die genaue Platzierung hat Focus aber geheim gehalten. Stolz kann man als Unternehmer auf solche Platzierungen schon sein, immerhin haben 12 500 Unternehmen an der Erhebung teilgenommen. „Wir haben aber auch tolle Wachstumswerte“, sagt Vater Behr. Der 63-Jährige hat Physik studiert und schon früh zu Technologiemetallen geforscht. Nach Jahren als Finanzdienstleister machte er sich 2012 schließlich mit seiner Leidenschaft, den Metallen, selbstständig. 2008 zog die Familie vom Allgäu zunächst nach Bautzen, 2011 schließlich nach Görlitz. Sohn Constantin folgte Anfang 2014. Nach dem wahrscheinlich kürzesten Bewerbungsgespräch aller Zeiten: „I brauch di“, hatte der Vater in tiefstem bayrisch zu ihm gesagt. „Guad“, war die Antwort des Juniors.

Warum ausgerechnet Görlitz als Unternehmenssitz? Diese Frage haben die Behrs oft gehört. Und immer wieder geantwortet: „Weil es hier schön ist.“ Görlitz habe ihm schon lange gefallen, schwärmt Herbert Behr, der schon als Finanzdienstleister oft in Sachsen, vor allem in Bautzen zu tun gehabt hatte. Aber auch: „Weil wir das rein von den Kosten etwa in München oder anderswo nie machen könnten“, so Herbert Behr. Vater und Sohn räumen schon ein, dass Görlitz zum Leben und arbeiten eben auch eine günstige Stadt ist. Und da wäre natürlich noch die Lage. Zentral und mitten im Betätigungsgebiet. Polen, Tschechien, Slowakei, überall haben sie Kunden.

99 Prozent sind Privatpersonen. Menschen, die Geld in Papierform als Altersvorsorge genauso wenig als geeignet sehen, wie Herbert Behr. In einem seiner Werbeprospekte zitiert Behr den Schweizer Wirtschaftswissenschaftler Marc Faber, der sagt: „Papiergeld ist Konfetti“. Damit könne man doch kein Vermögen aufbauen.

Mit Edelmetallen schon. Zuallererst: mit Gold. Daher auch der Firmenname: Golden Gates, Gold als Tor zu Reichtum. „Das ist ein jahrtausendealtes Zahlungsmittel mit konstant bleibendem oder steigendem Wert.“ Gold kann man bei Familie Behr in vielerlei Form bekommen. Als Unze zum Beispiel. Die werden sich die wenigsten am Stück leisten können, deshalb gibt es bei Golden Gates Sparverträge dafür. Ist das Geld dann nach einer Weile zusammen, bekommt der Kunde von Herbert und Constantin Behr pures Gold nach Hause geliefert. Oder aber man investiert in Goldmünzen und sammelt diese. „Mit Gold haben wir angefangen, dann kamen auch andere Metalle dazu“, sagt Herbert Behr. Eben solche wie Indium, Germanium, Gallium oder Hafnium. Allesamt wichtige Rohstoffe für viele Technologien. Solarplatten, Glasfaserkabel, medizinische Anlagen, Flugzeugzeile, Turbinen, die Liste der Verwendungsmöglichkeiten ist lang – die Nachfrage groß. Die Vorkommen in Indien, China oder Südamerika aber nicht unbegrenzt. Und deshalb gewinnen diese Edelmetalle immer mehr an Wert. In den nächsten Jahren rechnen die Behrs mit Preisverdopplungen. „Warum also nicht in solche materiellen Vermögenswerte investieren“, meint Herbert Behr. Und Metalle seien ein spannendes Thema, das in den kommenden Jahren immer mehr entdeckt werden wird, ist er sicher. Im Moment sind die speziellen Metalle aber noch etwas für Leute, die dafür ein Faible haben. Gold dagegen sieht Herbert Behr als gute Anlage für jedermann. So sind auch die Angebote gestrickt. Wer nur 50 Euro im Monat geben mag, tut das eben.

Gold, Silber, andere Edelmetalle. Wer glaubt, dass es in den Firmenräumen am Demianiplatz nur so glänzt und blitzt, der irrt. Vor Ort werden die Kostbarkeiten nicht gelagert. Große Stücken bewahren sie im Hochsicherheitslager eines Großhändlers auf, kleinere im Safe eines Görlitzer Geldinstituts.

Bei den Görlitzern will das Unternehmen, das ab und an schon hiesige Sportvereine sponsert, nun etwas bekannter werden. Ab Januar soll der Kundenverkehr am Demianiplatz ausgebaut werden. Dann wird etwa herkommen können, wer sein Altgold schätzen möchte. Den geerbten Schmuck zum Beispiel. Die entsprechende Apparatur ist bestellt, die Räumlichkeiten eine Etage über dem Firmensitz werden vorbereitet. Wer will, kann sich den Wert des Schmucks gleich auszahlen lassen.

