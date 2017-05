Gold für doppelte Nele Döbelner Youngster überzeugen bei den Kreis-Kinder und Jugendspielen in Taucha.

Nele Morgenstern und Nele Lange holten mit ihrer fast fehlerfrei geturnten Kür die Goldmedaille in der Neulingsklasse II. © privat

Während viele Kinder und Jugendliche am vergangenen Wochenende das herrliche Sommerwetter genossen, stand für elf Sportakrobatinnen vom Döbelner SC ein Wettkampftag in der Turnhalle auf dem Programm. In Taucha wurden die Kreis-, Kinder- und Jugendspiele ausgetragen, an denen neun Vereine aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin um die Medaillen kämpften.

Nele Morgenstern und Nele Lange strahlten nach der Siegerehrung von den Döbelnerinnen am meisten. Mit ihrer fast fehlerfrei geturnten Kür sicherten sie sich die Goldmedaille in der Neulingsklasse II. Ebenfalls in dieser Disziplin starteten Julia Seyffert und Eva Bauer, die nach einem Sturz auf Rang sieben landeten. Kim Gerwins und Emilia König erreichten bei den Damenpaaren WENA nach einem verpatzten Element den siebten Platz. Alexandra Heft und Mia Weinberg zeigten eine sauber geturnte Kür, für die sie mit einem guten fünften Platz bei den Damenpaaren WENA belohnt wurden. Gegen große Konkurrenz mit hohem Niveau mussten Laura Sicker, Lea Nickel und Yara Hengst antreten. Die Damengruppe turnte eine gute Kür mit nur kleinen Fehlern und erreichte die Top Ten in der Nachwuchsklasse II. (DA/dsc)

