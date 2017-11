Gold für Diesbar-Seußlitz Maria Lehmann ist die neue sächsische Weinkönigin. Sie überzeugte Publikum und Fachjury – nicht nur mit Fachwissen.

Die 30. sächsischen Weinhoheiten: Prinzessin Maria Czerch, Königin Maria Lehmann und Prinzessin Katrin Hecht (v. l.). © Arvid Müller

Irgendwann nannte Moderator André Hardt sie nur noch „die schnelle Maria“. Egal, welche Frage zum Wein, dem Anbaugebiet oder den Winzern gestellt wurde, meist war es die Hand von Maria Lehmann, die zuerst auf den Buzzer drückte. Hoflößnitz. Das Meißner Weinfest. Die goldene Krone der Weinkönigin. Kaum zwei kleine Felder des Bilderrätsels waren offenbart, da konnte die 28-Jährige schon lösen. Manchmal sorgte ihre Antwort für Gelächter im Publikum. „Straußenwirtschaft“, antwortete Lehmann in der Spielrunde „Wer oder was bin ich?“ einmal. „Woher weißt du das?“, wollte Hardt wissen. „Das haben Maria und Katrin gesagt“, antwortete Lehmann. Ein Punkt für alle, ein Sympathiepunkt für die Diesbar-Seußlitzerin.

Ihre ehrliche und ungekünstelte Art, gepaart mit großem Weinwissen brachten ihr am Ende die goldene Krone der sächsischen Weinkönigin ein. Maria Lehmann wurde nach einer gut fünfstündigen Gala-Veranstaltung in der Coswiger Börse zur obersten Vertreterin des Sachsenweines gekrönt und wird nun ein Jahr lang die Winzer bei mehr als 100 Terminen repräsentieren. Unterstützt wird sie von den Prinzessinnen Maria Czerch aus Neusörnewitz und Katrin Hecht aus Großenhain.

Dass die ausgebildete Einzelhandelskauffrau, die als Kundenberaterin bei einer Versicherung arbeitet, in diesem Jahr mit einer Krone nach Hause gehen würde, stand bei nur drei Kandidatinnen schon vor der Wahl fest. Ganz anders im vergangenen Jahr, als Lehmann als einzige ungekrönt die Bühne verlassen musste. Ihrem Ehrgeiz und vor allem ihrer guten Laune hat das aber keinen Abbruch getan. Schon in der ersten Runde erzählt sie begeistert, wie sie die Liebe – sie hat in das Weingut Joachim Lehmann eingeheiratet – zum Weinbau gebracht hat, und dass Chihuahua Oskar als Kinderersatz herhalten muss.

Doch Lehmann hatte starke Konkurrenz: Die 26-jährige Katrin Hecht, die erst im Februar aus Mecklenburg-Vorpommern nach Großenhain umgezogen ist, arbeitet am Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, und hatte als Komparsin unter anderem Auftritte bei „Soko Wismar“. Für Maria Czerch aus Neusörnewitz ist es der mittlerweile dritte Griff nach der goldenen Krone. Bei der Wahl 2014 ging sie leer aus, auch zwei Jahre zuvor hatte es nicht geklappt. Mittlerweile arbeitet die gelernte Einzelhandelskauffrau als Projektmanagerin beim Tourismusverband Elbland und ist dort für das Jubiläum 25 Jahre Sächsische Weinstraße und den Weinwanderweg verantwortlich. Nun trägt auch die 28-Jährige ihre verdiente Krone.

Langen Rock, Schürze und ein loses Mundwerk trug dagegen die Schankmagd Mathilda, die zusammen mit Hardt durch den Abend führte. Sie unterhielt die knapp 300 Gäste nicht nur mit Wissen vom Hof Augusts des Starken (Gräfin Kosel verdiente umgerechnet rund 8,5 Millionen Euro im Jahr), sondern involvierte kurzerhand Staatsminister Thomas Schmidt in ein Hofnarrencasting. Der Landwirtschaftsminister bewies Humor, als er der Schankmagd das Mikrofon abnahm, um zu erklären, dass der zufällig ausgewählte Jürgen aus dem Publikum ein alter Bekannter sei. „Wir haben zusammen an der Martin-Luther-Universität in Halle studiert – aber so habe ich ihn noch nie erlebt.“

Kurz vor der Krönung wurde es bewegend: Irene Weisflug, die allererste sächsische Weinkönigin, wurde als Ehrenmitglied in den Weinbauverband aufgenommen. Danach verabschiedeten sich Weinkönigin Friederike Wachtel und ihre Prinzessinnen Anna Bräunig und Sandra Ruhland von ihren Kronen. Großen Applaus bekam Wachtel für ihren Satz: „Ich bin stolz, eine Sächsin zu sein und eine Weinkönigin sein zu dürfen“. Aber sie gab dem Verband auch einen dringenden Wunsch für das Anbaugebiet mit auf den Weg: dessen Potenziale noch besser zu nutzen.

Als dann die Kronen auf den neuen Häuptern Platz genommen hatten und DJ Bongo die Party einläutete, da wurden an vielen Tischen schon Stühle gerückt und Jacken angezogen. „Nun denn, bis zum nächsten Jahr“, sagte eine Seniorin und machte sich auf den Heimweg, als auf der Bühne noch der Flitter zu Boden sank.

zur Startseite