Gold für den Nachwuchs Bei den Landesmeisterschaften können Mädchen und Jungen aus Kamenz und Radeberg jubeln.

Symbolfoto. © kairospress

Judo. Die Nachwuchsjudoka vom Polizeisportverein (PSV) Kamenz haben bei der Sachsenmeisterschaft der U 13 in Rodewisch vier Podestplätze erreicht. Im Teilnehmerfeld von 170 Mädchen und Jungen aus 52 Vereinen stellten die Kamenzer ihre gute Form unter Beweis. Mit vielen Ippon-Siegen zeigten sie ihr Durchsetzungsvermögen beim Einsatz von Wurf- und Haltetechniken. In der Gewichtsklasse über 60 kg sicherte sich Aschab Sangariev nach einer Niederlage im Finale die Silbermedaille. Nach jeweils einer Niederlage in der Hauptrunde holten Saskia Hummitzsch (bis 36 kg), Norman Kühne und Darien Hertel (beide bis 34 kg) Bronze.

Auch zwei der insgesamt acht Radeberger Nachwuchssportler kämpften in Rodewische erfolgreich. Schon bei den Bezirksmeisterschaften in Weixdorf – hier war es um die Qualifikation für die Landesmeisterschaft gegangen – hatten Louis Wieczorek und Moritz Schmaler vom Budo-Club Radeberg überzeugt. Wieczorek holte sich den Bezirksmeistertitel in der Klasse über 60 kg und Schmaler belegte den dritten Platz in der Gewichtsklasse bis 55 kg. Diese beiden Podestplätze bedeuteten das Ticket für die Landestitelkämpfe in Rodewisch.

Moritz Schmaler traf hier gleich im ersten Kampf auf den Bezirksmeister und musste nach einem guten Duell leider eine Niederlage einstecken. Nun musste er den Weg über die Hoffnungsrunde gehen. Mit zwei knappen, aber verdienten Siegen setzte er sich dort durch und konnte sich am Ende über die Bronzemedaille freuen. Bei Louis stand natürlich der Landesmeistertitel auf dem Wunschzettel des Trainers. Und dieser wurde erfüllt. Louis siegte im Finale vorzeitig mit einer Wurftechnik kombiniert mit einer Festhaltetechnik und nahm somit die Goldmedaille in Empfang. Damit war diese Meisterschaft die erfolgreichste seit längerer Zeit für den Budo-Club Radeberg und spiegelt die positive Entwicklung wider. (ase/gw)

