Gold für den Jüngsten Bei den Landesjugendspielen kommen die Meißner mit dem ungewohntem Ablauf zurecht und sammeln Edelmetall.

Helene Schneider siegte im Rennen der weiblichen Schüler des Jahrgangs 2005. © Claudia Hübschmann

Am vergangenem Sonnabend fanden die Landesjugendspiele in der Sportart Kanu im Pieschener Hafen statt. Neu war die altersmäßige Begrenzung auf die Acht- bis Zwölfjährigen sowie die Austragung eines Dreikampfes in Athletik, Kanu-Rennsport und Kanu-Slalom. Der Athletikparcours verlangte Gewandheit und Schnelligkeit. Im Rennsport wurde in Schülereinheitsbooten eine Strecke von 200 Meter gefahren, und im Slalom ging es ebenfalls in Einheitsbooten um im Hafen ausgelegte Bojen. Die prozentualen Abstände zur Siegerleistung in der jeweiligen Altersklasse wurden addiert und ergaben die Rangfolge.

Die SG Kanu Meißen nahm mit 10 Sportlern teil und heimste zahlreiche Medaillen ein. Helene Schneider siegte im Rennen der weiblichen Schüler des Jahrgangs 2005. Sie gewann in Athletik sowie im Slalom und konnte im Rennsport ihren Rückstand sehr klein halten, so dass sie deutlich den Sieg holte. Einen weiteren klaren Erfolg gab es für den jüngsten Meißner Teilnehmer, Alberich Stamm bei den 8-Jährigen. Er siegte in Athletik und belegte im Slalom und Rennsport jeweils den 2. Platz. Sein Mannschaftskamerad Elias Rogoll konnte sich vor allem durch den Sieg im Slalom auf den bronzenen Platz vorfahren.

Toll auch die Leistung der 9-Jährigen Ashley Heinecke, die nur hauchdünn Gold verfehlte und die Silbermedaille gewann.

Im Rennen der männlichen Schüler des Jahrganges 2007 gingen 28 Jungen an den Start. Finley Fischer belegte am Ende einen hervorragenden 4. Platz. Nach Top-Ergebnissen im Slalom und Athletik fehlte ihm wertvolle Zeit im ungewohnten und sehr kippeligem Rennboot. Ferdinand Büttner belegte ebenfalls den 4. Platz bei den 11-Jährigen.

Platz 6 im Jahrgang 2007 der weiblichen Schüler ging Helene Gensior. Maximilian Herrschuh wurde vor Hugo Jahn im Jahrgang 2005 der männlichen Schüler Achter.

