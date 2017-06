Gold für Darien Hertel Der Kamenzer gewinnt bei den Landestitelkämpfen in der Altersklasse U 15 in Rodewisch.

Symbolfoto. © kairospress

Judo. Ungewöhnliche Anfahrtswege hatten die Judoka des PSV Kamenz bei den Sachsenmeisterschaften der Altersklasse U 15 in Rodewisch. Am Sonnabend kamen Felix Siegemund aus Colditz bei Leipzig und Cody Neumann aus dem Spreewald angereist. Gemeinsam mit ihren Trainingskameraden/innen Saskia Hummitzsch, Anika Neufeldt, Luca Sinatsch, Batukhan Yusupov, Muslim Galaev und Darien Hertel nahmen sie den Kampf um die Meistertitel des Judoverbandes Sachsen auf. Es traten 170 Judoka aus 50 Vereinen auf die Tatami.

Die beiden zwölfjährigen Saskia und Darien hatten bereits vor zwei Monaten gute Erfahrungen an gleicher Stelle beim Gewinn der Bronzemedaillen bei der Landesmeisterschaft der U 13 gesammelt. Nach drei hart erkämpften Siegen in der Gewichtsklasse bis 34 kg erreichte Darien sein persönliches Happy End. Mit dem Finalsieg über den Riesaer Friedrich sicherte er sich zum ersten Mal den Landesmeistertitel.

Saskia Hummitzsch, die erst vor Kurzem in die Gewichtsklasse bis 40 kg gewechselt ist, konnte noch nicht mit den älteren Kämpferinnen mithalten. Ihr genügte an diesem Tag ein Sieg im Fünfer-Pool. Immerhin erkämpfte sie sich mit Bronze ihre dritte sächsische Medaille. Auch für Felix Siegemund lohnte sich die Anreise. Mit einer Niederlage und zwei Siegen gewann er Bronze in der Gewichtsklasse bis 40 kg.

Batukhan Yusupov begann unkonzentriert und kassierte eine Auftaktniederlage. Mit drei Siegen in einer fehlerfreien Trostrunde schaffte der PSV-Kämpfer aber noch den Sprung auf das Siegerpodest und wurde Dritter. Luca Sinatsch beendete seine erste Teilnahme an der Landesmeisterschaft im Mittelfeld der Gewichtsklasse bis 46 kg auf Rang sieben. Die PSV-Medaillengewinner starten nun am 17. Juni bei den Mitteldeutschen Meisterschaften im thüringischen Schmölln. (ase)

