Gold für Bautzen und Bischofswerda Bei der Bezirksmeisterschaft in Dresden überzeugt auch der Nachwuchs aus dem Landkreis.

Der Bautzener Martin Hornig (oben) in seinem zweiten Kampf. Hier fixiert er seinen Gegner und gewinnt mit einem Haltegriff in der Gewichtsklasse bis 32 kg. © privat

Judo. Am Sonnabend gingen 14 Judokas des Polizeisportclubs (PSC) Bautzen in Dresden bei den Bezirksmeisterschaften der Altersklasse U 11 an den Start. Außerdem waren auch sechs Kämpfer vom Bischofswerdaer SV im Feld der 171 Aktiven aus 26 Vereinen. Nach einem Jahr Training unter ihrem neuen PSC-Trainerteam konnten die Bautzener gleich elf Podestplätze zu bejubeln. Besonders hervorzuheben ist dabei der Bezirksmeistertitel von Hannah Hoop, die auf dem Weg an die Spitze gleich vier Kämpfe gewinnen konnte, drei davon vorzeitig.

Außerdem gelang es Marvin Stoppiera vom PSC, sich im Finale gegen seinen Vereinskollegen Oskar Brömmer durchzusetzen, der sich am Ende immerhin über Platz zwei freuen konnte. Die dritte Goldmedaille sicherte sich in Dresden die Bischofswerdaerin Amely-Sophie Menzel. Der Schützling von Trainer Rainer Trettin konnte ihre erlernten Fähigkeiten diesmal am besten umsetzen. Ihr BSV-Vereinskollege Finn Stange konnte sich außerdem die Bronzemedaille in seiner Gewichtsklasse sichern.

Für die Bautzener Abordnung erkämpfen in Dresden den Vizemeistertitel Melanie Knoblich, Frieda Hering und Laura Skamrahl. Auf Platz drei kamen zudem Marie Kern, Emilia Klien, Ann-Sophie Schiller, Nick Rabe und Julius Buchhorn. Eine besonders starke Leistung zeigte außerdem Martin Hornig, der nach einer Verletzung gleich drei Kämpfe gewinnen konnte und am Ende in der mit 18 Judokas stärksten Gewichtsklasse auf Platz sieben landete.

„Wir sind sehr stolz auf die Jungs und Mädels, die sich heute wirklich prima präsentiert haben“, freute sich danach auch das PSC-Trainerduo Tina Gabriel/Fabrice Hilbig. „Wir haben selbst nicht damit gerechnet, dass wir heute schon so gut abschneiden. Ein großes Dankeschön auch an alle Eltern und Fans, die uns in diesem Jahr so unterstützt haben.“ (ms/as)

