Gold für Arne Hohlfeld Keanu Sachse gewinnt Bronze. Auch die anderen Nachwuchs- Sportler aus Sohland überzeugen in Oberwiesenthal.

Bei den Landesjugendspielen in Oberwiesenthal starteten auch Arne (links) und Marthe Hohlfeld vom Skiclub Sohland. © privat

Ski Nordisch. Die Sohlander Sportler gingen in Oberwiesenthal beim Spezialspringen und in der nordischen Kombination an den Start. Im Gegensatz zu fast allen anderen sächsischen Schanzen war die Oberwiesenthaler Anlage mit reichlich Schnee belegt. So konnten die Teilnehmer von der kleinsten Schanze K 8 über die K 15 und K 25 bis zur K 51 ihre Wettkämpfe absolvieren.

Auf der K 8 traten drei Sohlander Mädchen an. Johanna Hautz schrammte mit 5,5 und 6,0 Metern knapp an der Bronzemedaille vorbei und wurde Vierte. Elin Brand (zweimal 5,0) und Marthe Hohlfeld (3,5/4,0) ersprangen sich in dieser Altersklasse die Plätze sechs und sieben. Augustin Marschner (AK 9), der noch nicht lange Skispringen trainiert, absolvierte seinen Wettkampf am Fichtelberg von der K 15 und wurde mit zweimal 6,0 Metern Siebenter.

Die Schüler der AK 10 und AK 11 ermittelten ihre Sieger schon auf der K 25. Der Sohlander Arne Hohlfeld sprang bei seinen beiden Wertungsdurchgängen auf 22 und 21,5 Meter und damit deutlich weiter als seine Konkurrenten. Mit diesem Sieg holte er sich seine erste Goldmedaille an diesem Wochenende. Sein Vereinskamerad Ruben Diener (AK 11) kam bei seinen beiden Sprüngen auf 18 und 17,5 Meter und wurde Sechster. Keanu Sachse (AK 13) musste seinen Wettkampf schon von der K 51-Schanze absolvieren und wurde mit Weiten von 38 und 39,5 Metern ebenfalls Sechster.

Im Anschluss an das Springen ging es in die Loipen der Arena am Fichtelberg. Nachdem die Biathleten ihre Wettbewerbe beendet hatten, gingen die Nordisch Kombinierten in der Gundersenmethode an den Start. Die Erstplatzierten wurden als erste in die Loipe geschickt und dann die Verfolger. Sprungsieger Arne Hohlfeld (AK 10) lief zunächst zusammen mit den beiden Führenden der AK 11. Dann musste er Luis Klausch (TSV Spitzkunnersdorf) nach der ersten von zwei Runden ziehen lassen. In seiner Altersklasse gelang dem Sohlander aber nach 2,0 Kilometern in 8:53 Min. die Laufbestzeit. Er konnte seinen Vorsprung ausbauen und somit seine zweite Goldmedaille in Empfang nehmen.

Marthe ist die jüngste Starterin

Im Vorfeld war seine jüngere Schwester schon ein beherztes Rennen gelaufen. Marthe Hohlfeld – die jüngste im gesamten Feld und nur ersatzweise bei den Landesjugendspielen am Start – lief auf der anspruchsvollen 1,0-Kilometer-Runde auf Platz vier mit der viertbesten Zeit von 8:36 Min. Johanna Hautz und Elin Brand kamen auf die Plätze fünf und sechs. In der AK 9 behielt Augustin Marschner seinen Ausgangsplatz fünf auch nach dem 1,0-Kilometer-Laufwettbewerb in der Nordischen Kombination.Ruben Diener startete über 2,0 Kilometer und kam mit der viertbesten Laufzeit von 13:04 Min. als Vierter ins Ziel. Keanu Sachse musste dann schon eine Distanz von 3,0 Kilometern bewältigen. Er holte sich nach 13:18 Min. die Bronzemedaille. Nach den Wettbewerben am ersten Tag gab es im großen Festzelt im Oberwiesenthaler Elldus-Resort die Abendveranstaltung. Neben einem vielseitigen Programm wurden die tagesbesten Sportler geehrt. Hierbei wurde Arne Hohlfeld vom Skiclub Sohland dann als Bester in der Nordischen Kombination auf die Bühne gerufen und ausgezeichnet.

Am Abschlusstag stand für die Springer und Kombinierer ein Vielseitigkeitsparcours auf dem Programm. Bei sehr stürmischem Wetter mussten die Sportler mit Langlaufski am Abfahrtshang einen Parcours bewältigen. Der war gespickt mit Schneeschanze, Slalomstangen, Kreisel sowie einem kurzen und knackigen Anstieg. Allen Sohlander Teilnehmern gelang eine Platzierung unter den besten sechs Startern. Die Kinder mussten den Parcours dabei zweimal bewältigen. Arne Hohlfeld blieb mit lediglich elf weiteren Sportlern unter der Zwei-Minuten-Grenze und fuhr in seiner Altersklasse den dritten Sieg des Wochenendes ein. Sein Vereinskamerad Keanu Sachse holte bei diesem Wettbewerb mit einer Zeit von 2:02 Min. seine zweite Bronzemedaille. (sh)

