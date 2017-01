Karate Gold erst in letzter Sekunde verloren Die Meißner Seiwakei-Kämpfer kehren mit tollen Resultaten aus Österreich zurück.

Mit einer Silbermedaille und weiteren sehr guten Platzierungen kehrten Meißens Seiwakei-Kämpfer vom Austrian Karate Championscup in Hard (Österreich) am Sonnabend zurück.

Selina Stamer (U21), Egon Hübner (U18), Anna-Lena Krakau, Cindy Fischer und Sebastian Weidelt (U16) nahmen an diesem Wettkampf teil und stellten sich der Konkurrenz von 666 Aktiven aus 26 Nationen. Viele Länder nahmen diesen Wettkampf als Vorbereitung für die Europameisterschaften der Jugend, Junioren und U21 in drei Wochen. Unter anderem war der gesamte deutsche Bundeskader, der für die EM nominiert wurde am Start, ebenso das dänische Nationalteam. Entsprechend hoch war das Niveau!

Zuerst gingen Anna-Lena und Cindy auf die Matte. Anna-Lena konnte den ersten Kampf gewinnen, verlor den zweiten Kampf beim Stand von 0:0 ganz knapp durch Kampfrichterentscheid. Cindy kämpfte gut, dies reichte jedoch nicht für einen Sieg. Die Norwegerin, gegen die Anna-Lena verlor, wurde Dritte. Sie setzte sich gegen Cindys Gegnerin durch, die damit 5. wurde. Anna-Lena und Cindy schieden gegen starke Gegnerinnen aus. Auch Sebastian konnte einen Kampf gegen einen Norweger gewinnen, bevor er gegen den späteren Dritten aus Dänemark verlor.

Den besten Tag hatte dieses Mal Egon Hübner. Gegnern aus Österreich, Frankreich, Deutschland, Dänemark ließ er keine Chance und gewann souverän alle Kämpfe mit extrem schnellen Fußtechniken. Im Finale stand er einem zweifachen Deutschen Meister gegenüber und kämpfte auch hier souverän. Bis zur vorletzten Sekunde führte Egon 2:0, dann ein schneller Fußtritt des Gegners, 2:3 – und der Kampf war vorbei. Doch dieser 2. Platz in diesem starken Starterfeld ist eine super Leistung.

Für Selina lief es dieses Mal nicht so gut. Der 5. Platz war nicht das, was sie sich vorgenommen hatte. Im Kampf um Platz 3 verlor sie gegen eine Dänin aus dem Nationalteam. (ph)

