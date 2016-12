Gold beim Aufwärmen Marco Koch schwimmt bei der Kurzbahn-WM zum Titel, dabei hatte er bei Olympia enttäuscht. Wieso ist er jetzt erfolgreich?

Auch mit ein wenig Abstand konnte Deutschlands Vorschwimmer Marco Koch seinen WM-Triumph auf der Nebenstrecke kaum fassen. „Ich habe es eigentlich fürs Aufwärmen genutzt. Wir hatten sogar überlegt, mich abzumelden, um mich für morgen zu schonen. Und jetzt gewinne ich – das ist witzig“, sagte der 26-Jährige nach seinem überraschenden Sieg über 100 Meter Brust bei der Kurzbahn-WM im kanadischen Windsor.

Das primäre Ziel des Weltmeisters bei den Titelkämpfen auf der 25-Meter-Bahn war eigentlich Gold über die doppelte Distanz in der Nacht zu Freitag. Hier wollte er auch seinen vor zweieinhalb Wochen bei den deutschen Meisterschaften in Berlin aufgestellten Weltrekord angreifen. „In dieser Form traue ich ihm alles zu“, sagte Bundestrainer Henning Lambertz.

Koch dominiert wieder die Weltspitze – nur leider vier Monate zu spät. Nach der Olympia-Enttäuschung, lediglich Platz sieben in Rio, präsentiert sich der Darmstädter in überragender Form und schlanker denn je. Mit einer Radikalkur hatte Koch, der wegen seiner – im Vergleich zu anderen Schwimmern – wenig austrainierten Figur in manchen Medien reichlich Spott geerntet hatte („Dickes Problem für das deutsche Schwimmen“), nach Rio zwischenzeitlich 13 Kilogramm abgenommen. Einen direkten Zusammenhang zu seinen jüngsten Erfolgen lässt Koch zumindest öffentlich nicht gelten. Doch seine Trainer deuten an, dass die Power-Diät mit zahlreichen Eiweiß-Shakes noch vor Rio wohl keine schlechte Idee gewesen wäre. „Hinterher ist man immer schlauer“, sagte Heimcoach Alexander Kreisel. Bundestrainer Lambertz meinte: „Er war in Rio körperlich nicht in bester Form. Es war vielleicht eine Addition von vielen Dingen: zurückliegende Virusinfekte, Schulterprobleme und ein paar überflüssige Pfunde mitgeschleppt.“

Doch Kochs starke Form ist nicht nur mit dem geringeren Gewicht zu erklären. Er nimmt die Kurzbahn-Saison ernst, weil hier auch Geld verdient werden kann. Womöglich verleiht ihm zudem die Liebe Flügel. Freundin und Freistilschwimmerin Reva Foos ist erstmals bei einer großen Meisterschaft dabei. „Marco ist also abgelenkt, muss nicht immer alleine auf seinem Zimmer hocken“, so Lambertz. (sid)

