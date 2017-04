Gojko Mitic wieder in der Indianer-Rolle An den Landesbühnen spielt der „Chef-Indianer“ von der Defa einen Delawarenhäuptling.

Am Sonnabend feiert das Theaterstück „In Gottes eigenem Land“ an den Landesbühnen Premiere. Schauspieler Gojko Mitic ist der Stargast in der Besetzung. © Norbert Millauer

Das ist doch unser Gojko. Diesen Satz hört der Schauspieler immer wieder. Auch schon hier in Radebeul, wo er sich in letzter Zeit oft aufhält. „Mit Herr Mitic sprechen mich die Leute nie an“, sagt er. Es stört ihn auch nicht. Er nimmt es als Kompliment. Der 77-Jährige ist eben immer noch für viele ein Idol. Ein Held.

Dass er in dieser Woche zum Beispiel auf der Hoflößnitz ein Gläschen Wein trank, hängt mit seiner neuen Rolle zusammen. Nicht der Wein. Aber der Ort. Mitic ist in Radebeul für die letzten Proben von „In Gottes eigenem Land“. Das Stück feiert am Sonnabend an den Landesbühnen Premiere. Erzählt wird die Geschichte von Theologe Heinrich Melchior Mühlenberg, der 1792 nach Pennsylvania auswandert. Dort soll er die ansässigen deutschen Gemeinden betreuen und eine lutherische Kirche aufbauen. Doch die Mission ist schwerer als gedacht. Machtkämpfe zwischen religiösen Sekten, Kriege, persönliche Entbehrungen und die wechselvolle Beziehung zum Delawarenhäuptling „Fliegender Pfeil“ bestimmen sein Leben.

Den Häuptling spielt natürlich Gojko Mitic. Da gab es keine andere Option. „Wenn ich die Hauptrolle spielen würde und jemand anderes den Indianer, fänden die Zuschauer das komisch“, sagt der gebürtige Jugoslawe. Jeder würde dann fragen, warum er nicht den Indianer gibt. „Das ist diese Schublade, die einen verfolgt.“ Eine Last? Nein, sagt Mitic. „Es hat sich eben so ergeben.“

Er spielt den Indianer vor allem seinem Publikum zuliebe. „Mich haben schon damals in der DDR die Leute festgehalten.“ Angebote für andere Rollen in anderen Ländern gab es genug. Aber Mitic ist geblieben. Die Leute haben ihn aufgenommen, ihn verehrt. „Was ich da erlebt habe, kannst du nicht mit Geld kaufen“, sagte der Schauspieler. Er hat auch andere Rollen gespielt. Doch der Indianer ist, was bei den Leuten hängenbleibt.

An den Landesbühnen spielt Mitic zum ersten Mal. Radebeul ist für ihn aber allein wegen Karl May besonders. „Karl May verfolgt mich seit meiner Kindheit“, sagt er. In der Schule hat er die Bücher des Abenteuerautors gelesen. Vor seiner Zeit bei der Defa hat er auch in Karl-May-Filmen mitgespielt.

Die Rolle, die er jetzt an den Landesbühnen übernimmt, stammt aus der Feder von Eberhard Görner. Er hat den historischen Roman geschrieben, der die Grundlage für das Theaterstück ist. Mitic und Görner kennen sich schon aus Defa-Zeiten. Seit 2001 sind sie mit dem Buch gemeinsam auf Lesetour. 2013 kommen sie nach Radebeul. Im Publikum ist damals auch Landesbühnenintendant Manuel Schöbel. Man kommt ins Gespräch und nun, vier Jahre später, wird der Stoff in Radebeul uraufgeführt.

Es ist die größte Premiere in dieser Spielzeit. Neben sechs Vorstellungen in Radebeul wird das Stück unter anderem auch auf dem Kulturschloss Großenhain am 11. Juni und bei den Neuen Burgfestspielen in Meißen am 16. und 17. Juni gespielt. Das Konzept von Regisseur Damian Cruden sieht vor, dass zahlreiche Laienschauspieler an der Produktion beteiligt sind. Darunter Chöre – immer aus der jeweiligen Stadt – wo das Stück gerade aufgeführt wird. In Radebeul treten 50 Sänger auf.

Gojko Mitic freut sich auf die Vorführungen in Sachsen. Die Premiere geht er ganz cool an. „Wenn man weiß, wo es langgeht, ist man nicht aufgeregt“, sagt er. „Ich versuche, immer sicher zu sein, bei dem, was ich tue.“ Der Häuptling hat gesprochen. Howgh!

