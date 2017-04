Gojko Mitic ist und bleibt Indianer

Der Schauspieler Gojko Mitic. © dpa

Er kann den Indianer nicht lassen. Von seiner Jugend an hat die Rolle des Winnetou zu Gojko Mitic gehört. Seine Filme sind inzwischen Kult, und auch an der Neuauflage des Klassikers hat der Schauspieler jüngt mitgewirkt. Zwar nicht mehr als junger, athletischer, unbeugsamer Kämpfer für die Gerechtigkeit, aber als dessen Vater, Apachen-Häuptling Intschu Tschuna. Auch an den Landesbühnen gibt Gojko Mitic noch einmal den Indianer. Der 76-Jährige ist dort anlässlich des Lutherjahres zum Reformationsjubiläum in der Inszenierung „In Gottes eigenem Land“ zu erleben. Daran knüpft nun eine Autorenlesung auf dem Lingnerschloss an. Im Rahmen der Freitagsreihe wird am Freitag, 19.30 Uhr, der Buchautor Eberhard Görner die Geschichte des sächsischen Missionars Heinrich Mühlenberg erzählen. Er brachte im 18. Jahrhundert die Ideen der Reformation nach Amerika. Der ehemalige Chefindianer Gojko Mitic tritt dabei als Delewaren-Häuptling auf. Die musikalische Begleitung des Abends übernimmt Rolf Schinzel am Flügel. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt 13 Euro. (SZ)

