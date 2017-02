Gohliser Gastwirt gestorben Joachim Mecus war ein optimistischer Tausendsassa. Sein Tod mit 79 Jahren ist für die Familie ein Schock.

Joachim Mecus habe den Ort Gohlis nachhaltig geprägt, heißt es. Er war dabei immer freundlich und ohne Scheu. © Archiv/Alexander Schröter

Er hatte sich so gefreut, dass der Riesaer Karnevalklub auch dieses Jahr wieder in seinem Gasthof feiert. Nun wird Joachim Mecus keinen Fasching mehr miterleben – er starb am 20. Januar mit 79 Jahren.

Für die Hinterbliebenen ist das ein Schock. Denn zwar war Joachim Mecus nach einem Schlaganfall im Dezember gesundheitlich angeschlagen, allerdings war er auf dem Wege der Besserung. Bei einer Kur im Tharandter Wald sollte er wieder auf die Beine kommen. Dort erlag er jedoch den Folgen eines weiteren Schlaganfalls. „Dabei hat er schon viel von seinem 80. im Oktober geredet“, sagt Ehefrau Annelies. Sicher wären dann viele Dutzend Gratulanten gekommen. So gaben ihm jetzt etwa 280 Trauergäste das letzte Geleit. Die Anteilnahme war enorm, sagt sie. Joachim Mecus war in der Region sehr beliebt.

Anfang der 1990er-Jahre engagierte er sich als ehrenamtlicher Bürgermeister seines Heimatdorfes, später als Ortschaftsrat. Zudem war er ein sehr aktives Mitglied der CDU-Ortsgruppe, schreibt dessen Vorsitzender Jörg Runow in einem Nachruf: „Seiner Eigenschaft, die Dinge immer positiv zu betrachten, konnte sich kaum jemand entziehen. Seine Hilfsbereitschaft ist legendär.“ Vor allem verbindet man mit Joachim Mecus aber den Gasthof, den er zusammen mit Frau Annelies betrieb. „Mein Mann wollte immer noch weitermachen. Ich muss jetzt erst einmal sehen, wie es weitergeht“, so die 70-Jährige. Unterstützung bekommt sie derzeit vor allem von ihren beiden Kindern und den Nachbarn. (SZ/ste)

zur Startseite