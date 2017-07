Gogia wechselt zu Union Berlin Schon lange bekannt, nun auch offiziell: Statt für Dynamo kickt Akaki Gogia kommende Saison in der Hauptstadt.

Hatte in Dresden oft Grund zum Lachen: Zehn Tore schoss Akaki Gogia vergangene Saison für Dynamo. © Robert Michael

.Union Berlin hat Akaki Gogia vom Ligakonkurrenten Dynamo Dresden verpflichtet. Der Offensivspieler erhält bei den Köpenickern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, wie der Fußball-Club am Samstag mitteilte. In der vergangenen Spielzeit erzielte der 25-Jährige für Dynamo Dresden in 22 Zweitligaspielen zehn Tore.

„Akaki Gogia hat in Dresden eine super Saison gespielt und seine Abschlussstärke unter Beweis gestellt“, sagte Helmut Schulte, Leiter der Lizenzspielerabteilung bei Union. „Er ist in der Offensive variabel einsetzbar und sorgt mit seinen Dribblings immer für Gefahr.“

Schon im Mai hatte Dynamo verkündet, dass Gogia den Verein zum Saisonende verlassen wird. Auch wurde da schon gemutmaßt, dass er künftig für Union spielen wird. Eine offizielle Bestätigung des Hauptstadt-Vereins gab es bislang aber nicht. (dpa/szo)

