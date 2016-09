Gogia verstärkt Dynamo Elf Tage nach der Bestätigung des Interesses an Akaki Gogia melden die Schwarz-Gelben den Vollzug des Transfers.

Akaki Gogia freut sich über seinen Wechsel nach Dresden. © Dynamo Dresden/Steffen Kuttner

Am Montag hat Dynamo Dresden die Verpflichtung von Akaki Gogia bekannt gegeben. Der 24-jährige Mittelfeldspieler kommt vom englischen Zweitligisten FC Brentford zunächst auf Leihbasis an die Elbe. Allerdings ist in dem bis zum 30. Juni 2017 laufenden Vertrag eine Kaufoption enthalten.

Das Interesse an „Andy“, wie Gogia gerufen wird, hatte der Zweitliga-Aufsteiger bereits am 28. Juli per Pressemitteilung öffentlich gemacht. Nachdem der Transfer nun vollzogen ist, erhält Gogia die Rückennummer 2 und steigt am Dienstag ins Mannschaftstraining ein.

„,Andy‘ ist eine echte Verstärkung für unser Offensivspiel, sein Transfer ist eine absolute Überzeugungstat“, freute sich Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge nach der Vertragsunterschrift. „,Andy‘ kann sowohl seine Nebenleute in Szene setzen, als auch selbst torgefährlich werden. Er bringt spielerische Qualitäten mit und ist eine zusätzliche Option bei Standards.“

Auch Akaki Gogia zeigte sich über den Wechsel erfreut. „Mit seinem Umfeld, den emotionalen Fans und seiner Geschichte gehört dieser Verein für mich zu den Top-Adressen im deutschen Fußball. Ralf Minge und Uwe Neuhaus bin ich dankbar dafür, dass sie mich so herzlich aufgenommen haben und mir die Chance geben, für Dynamo auf dem Feld zu stehen. Ich möchte der Mannschaft helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen.“

Wie auch Minge, dankte der gebürtige Georgier - der den deutschen Pass besitzt und sieben Spiele für die DFB-Auswahlmannschaften der U18 und U19 bestritt - dem FC Brentford für die Freigabe.

Gogia brachte es in seine Karriere bislang auf zwölf Bundesliga-Spiele für den FC Augsburg sowie 23 Zweitliga-Partien für den FC St. Pauli. (szo)

