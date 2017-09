Göttsberger wirbt bei Stadträten Der Stadtrat entscheidet am Donnerstag, ob Zittau weiterhin am Projekt „Nationale Projekte des Städtebaus“ teilnimmt.

Thomas Göttsberger kämpft für den Erhalt der Mandaukaserne. © Matthias Weber

Zittau. Thomas Göttsberger hat sich mit einem persönlichen Brief an die Stadträte gewandt und für die Mandaukaserne geworben. Der Brief liegt der SZ-Redaktion vor. Der Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am Donnerstag, ob die Stadt Zittau die Teilnahme am Projekt „Nationale Projekte des Städtebaus“ fortführt. Da Göttsbergers Pläne von den ursprünglichen Plänen der Stadt erheblich abweichen, bezweifelt die Verwaltung die Förderfähigkeit des Projektes. In dem Brief versucht Göttsberger, bestehende Zweifel an der Durchführbarkeit seines Konzepts auszuräumen. Er fügt ein Schreiben der hiesigen Sparkasse an, die eine Finanzierung der Mandaukaserne nach Prüfung der Kapitaldienstfähigkeit nach Vorlage langfristiger Mietverträge und solventer Mieter zusagt. Sollte sich herausstellen, dass ein privater Eigentümer das Vorhaben nicht umsetzen könne, bietet Göttsberger an, die Immobilie an die Stadt zu verkaufen, stellt aber Bedingungen für die denkmalgerechte Sanierung. (mh)

