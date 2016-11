Goethestraße bald wieder offen Am 2. Dezember wird die Baustelle übergeben. Das freut nicht nur die Anwohner.

Derzeit wird auf der Goethestraße noch gebaut. © Matthias Schumann

Fast neun Monate hat es gedauert, aber nun ist ein Ende absehbar: Am 2. Dezember um 11 Uhr übergibt die Stadtverwaltung Kamenz feierlich den fertiggestellten Bauabschnitt der Goethestraße. Ab diesem Augenblick rollt der Verkehr zwischen Unter- und Oberstadt wieder etwas flüssiger. Zuletzt dauerten aufwendige Pflasterarbeiten an. Diese gehen in den nächsten Tagen fristgemäß zu Ende. Fast ein Jahr zuvor begannen die Ausschreibungen für das Projekt. Die Straße wurde vorerst auf einer Länge von 742 Metern grundhaft erneuert und die Fahrbahn 7,50 Meter breit ausgebaut. In der Asphaltfahrbahn wurden beidseitig 1,50 Meter breite Schutzstreifen für Radfahrer markiert. In Bereichen, in denen es die örtliche Situation zuließ, entstanden zwei Meter breite Parkstreifen. Das vorhandene Granitpflaster der alten Fahrbahn konnte geborgen und in die Parkstreifen und in den Gehwegen eingebaut werden.

Die Straße wird und soll die vielbefahrene Oststraße künftig entlasten. Die von allen ersehnte und notwendige Instandsetzung der ziemlich maroden Straße freut deshalb nicht nur die Anwohner. Sondern vor allem die Verkehrsteilnehmer. Erstere befürchten zwar im Vorfeld schon, dass sich die Goethestraße zu einer Rennstrecke entwickeln könne, doch das weist die Stadt zurück. Erst einmal ist Eröffnung. (if)

