Goethe-Schüler auf Platz vier Beim Bundeswettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ feiern die Gymnasiasten aus Bischofswerda einen weiteren schönen Erfolg.

Volleyball. Im Bundeswettbewerb der Schulen „Jugend trainiert für Olympia“ hatte sich das Jungen-Team des Bischofswerdaer Goethe-Gymnasiums im ostsächsischen Regionalfinale in der WK II durchgesetzt und damit das Landesfinale am vergangenen Mittwoch in Dippoldiswalde erreicht. Am Sachsenfinale nahmen jeweils die besten Mannschaften der Regionalbereiche teil. Die sechs Teams wurden in zwei Vorrundengruppen gelost und die Spiele jeweils mit zwei Gewinnsätzen ausgespielt.

Bei den Jungen hießen die Gegner in der Staffel 1 zunächst Gymnasium Bürgerwiese Dresden und Gymnasium St. Augustin Grimma. Gegen Dresden verschliefen die Bischofswerdaer den ersten Satz und verloren mit 14:25. Im zweiten Satz sah alles viel besser aus, aber auch dieser ging mit 24:26 verloren. Im zweiten Spiel gegen Grimma ging es schon um das Erreichen der Halbfinalspiele. Den Jungs vom Goethe-Gymnasium gelang im Tiebreak ein 2:1-Sieg (25:15, 21:25, 15:11).

Im Halbfinale trafen die Schiebocker auf den späteren Sieger vom Landessportgymnasium Leipzig. Erwartungsgemäß ging diese Partie klar mit 7:25 und 11:25 verloren. Im Spiel um den dritten Platz war die Chance sehr groß, die Landesfinalteilnahme mit der Bronzemedaille zu veredeln. Der erste Satz gegen das Gymnasium Rodewisch ging allerdings deutlich mit 16:25 verloren. Doch im zweiten Satz setzten sich die Goethe-Schüler mit 25:21 durch und es ging wieder in den Tiebreak.

Hier unterlag Bischofswerda leider knapp mit 12:15. Mit ihrem vierten Platz erreichten die Schiebocker das beste Ergebnis eines Goethe-Jungenteams beim Bundeswettbewerb in der WK II. Bei den Mädchen siegte erwartungsgemäß das Landessportgymnasium Dresden. Das Sorbische Gymnasium Bautzen wurde hier sehr guter Dritter. (roh)

Bischofswerda spielte mit: Lukas Güntzschel, Florian Ebert, Richard Hahnewald, Johannes Hauswald, Tillmann Vetter, Johann Degraf und Manuel Seim.

