Goethe-Mädels holen Bronze

Die Mädchenmannschaft des Bischofswerdaer Goethe-Gymnasiums mit ihren Betreuern. © privat

Fußball. Im Bundeswettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ hat die Mädchenmannschaft vom Bischofswerdaer Goethe-Gymnasium im Landesfinale in Freital-Hainsberg Bronze geholt. In der WK III gewann das Dresdner Gymnasium Bürgerwiese. Die von Trainer Tino Gottlöber betreuten Bischofswerdaerinnen besiegten Brand-Erbisdorf (2:1) und das Dresdner St.-Benno-Gymnasium (3:0), unterlagen jedoch gegen Leipzig-Engelsdorf (0:3) und das Bürgerwiese-Team (1:2). In der WK II qualifizierte sich das Siegerteam vom Sorbischen Gymnasium Bautzen für das Bundesfinale. (rr)

