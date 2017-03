Goethe-Mädchen im Landesfinale Beim Schul-Bundeswettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ geht es am 5. April nach Pulsnitz.

Handball. In Cunewalde fand kürzlich das Regionalfinale der Handballerinnen in der WK IV statt. Die Goethe-Schülerinnen mussten sich hier mit fünf weiteren Schulen messen. Gegner waren Mannschaften vom Lessing-Gymnasium Hoyerswerda, Sauerbruch-Gymnasium Großröhrsdorf, den beiden Oberschulen Sohland und Löbau sowie dem Foucault-Gymnasium Hoyerswerda. Jedes Spiel dauerte 15 Minuten und Bischofswerda wollte auf jeden Fall einen Medaillenplatz holen.

Im ersten Spiel an diesem Tag spielten unsere Mädchen gegen das Foucault-Gymnasium Hoyerswerda. Noch zu zaghaft ging man in diese Partie und leichte Abstimmungsprobleme kamen vor. Aber die Goethe-Mädels kämpften und konnten mit 9:7 gewinnen. Gegen Sohland siegte Bischofswerda – auch dank einer sehr gut haltenden Torfrau – mit 5:2. Gegen Löbau spielten die Schiebockerinnen schnell und konzentriert. Am Ende stand der dritte Erfolg mit dem höchsten Spielergebnis an diesem Tag (19:4). Damit war die Bronzemedaille schon sicher.

Im Spitzenspiel gegen Großröhrsdorf erarbeiteten sich die Goethe-Schülerinnen einen knappen 4:3-Sieg. Im letzten Spiel des Turniers sollte nun Gold her. Nach dem überlegenden 15:2-Sieg über Hoyerswerda stand fest, dass sich die Bischofswerdaer Mannschaft für das Landesfinale der WK IV in Pulsnitz qualifiziert hat. (lsk/roh)

Bischofswerda mit: L. Petschke; L. Gierth (11 Tore), S. Frantz (16), J. Herrmann (1), V. Wetzke, P. Simke (1),

E. Caspar, N. Corsten (20), L. Hillig (1) und M. Sturm.

