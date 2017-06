Goethe-Gymnasium ist Landessieger Bei Jugend trainiert für Olympio siegten die Bischofswerda Mädchen im Fußball.

Nach dem Vizetitel 2016 gelang den Mädchen vom Goethe-Gymnasium Bischofswerda (WK IV, Jahrgänge 2005 bis 2007) in der Fußballschule „Egidius Braun“ im Leipziger Stadtteil Abtnaundorf die Sensation mit dem Landessieger-Titel im Bundeswettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“. Vier Mannschaften waren am Start. Vor jedem Spiel mussten die Mädchen einen Vielseitigkeitstest gegen den folgenden Gegner absolvieren. An drei Stationen (Torschuss, Dribbling und Pass-Spiel) mussten sie ihre Qualitäten zeigen. Je nach Ausgang gingen die Mädchen dann mit einem 1:0, 1:1 oder 0:1 in das Spiel. Doch Trainer Tino Gottlöber hatte sein Team gut vorbereitet. Bischofswerda schlug die Pestalozzi-Oberschule Zwickau mit 2:1, das Gymnasium Leipzig-Engelsdorf mit 5:2 und das Gymnasium Bürgerwiese Dresden mit 4:1. Nun treffen die Goethe-Mädchen im September im Bundesfinale in Bad Blankenburg auf die besten Teams Deutschlands. (rr)

