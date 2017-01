Gössner kommt nicht in Schuss Die Frohnatur strahlt nicht mehr: Auch der Weltcup in Oberhof war für Miriam Gössner eine Enttäuschung. Immer mehr wirft sich die Frage auf, ob sie jemals an alte Zeiten anknüpfen kann.

Miriam Gössners Blicke sprachen Bände: Nach erneut fehlerreichen Schießleistungen und einer weiteren Enttäuschung stapfte die früher als Frohnatur bekannte Garmisch-Parteinkirchnerin mit grimmiger Miene durch den Oberhofer Schnee. Sechs Fehlschüsse in der Verfolgung hatten ihr endgültig den Rest gegeben. Und weil die 26-Jährige keine Zeit zu verlieren hatte, lautete die Devise: Bloß weg von hier! Die Hoffnung heißt Ruhpolding.

„Ich habe den Sonntag lieber daheim zur Regeneration genutzt und eine lockere Klassikrunde absolviert, um die beiden Rennen aus den Beinen zu laufen“, begründete Gössner ihre vorzeitige Abreise aus dem Thüringer Wald - was allerdings nur die halbe Wahrheit war. Denn nach enttäuschenden Wettkämpfen in Sprint und Verfolgung war für Gössner am Sonntag im Massenstart der 30 besten Athletinnen auch gar kein Platz.

Auch der Auftakt ins neue Jahr warf die Frage auf, ob die dreimalige Weltcup-Siegerin je wieder an alte Erfolgszeiten anknüpfen kann. Während etwa ihre erfolgreiche Teamkollegin Laura Dahlmeier von Erfolg zu Erfolg eilt, läuft Gössner allmählich die Zeit davon. Noch hat sie die Qualifikation für die WM in Hochfilzen/Österreich (9. bis 19. Februar) nicht geschafft. Die Weltcups in dieser Woche in Ruhpolding und Ende Januar in Antholz bleiben noch, um den Trainern zu zeigen: „Hey, an mir führt kein Weg vorbei!“

Die Hoffnungen ruhen vor allem auf den Rennen beim zweiten Heimspiel im Chiemgau. Dort, wo Gössner 2012 an der Seite von Magdalena Neuner mit WM-Gold in der Staffel den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert hatte. Und sollte sie es tatsächlich noch schaffen, die Entscheider von sich zu überzeugen, droht ihr wie im vergangenen Jahr in Oslo die Rolle als WM-Touristin. Überfliegerin Laura Dahlmeier (Partenkirchen), Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) und Franziska Preuß (Haag) dürften gesetzt sein, Vanessa Hinz (Schliersee) und Maren Hammerschmidt (Winterberg) liegen im Gesamtweltcup vor Gössner.

Sicherlich, Hinz und Hammerschmidt haben auch immer wieder schwächere Wettkämpfe, aber sie liefern auch die Ausreißer nach oben. Das hat es bei Gössner in dieser Saison nur einmal gegeben: der zehnte Platz im Sprint in Pokljuka. Ansonsten lesen sich die Platzierungen der Freundin von Alpin-Star Felix Neureuther ernüchternd: 82, 37, 54, 25, 59, 50, 26, 24.

Wenn sich daran nichts ändert, wird Gössner die WM sicher verpassen. Denn die vom Deutschen Skiverband (DSV) geforderte WM-Norm (einmal Top 8 oder zweimal Top 15) hat sie noch nicht erfüllt - als Einzige im erfolgsverwöhnten deutschen Team.

Dabei sah sie sich nach dem schrecklichen Mountainbike-Unfall im Frühjahr 2013, der sie beinahe in den Rollstuhl gebracht hätte, eigenen Angaben zufolge schon wieder auf dem aufsteigenden Ast. „Ich habe wirklich gut trainiert und strahle so viel, weil ich gerade mit meiner Lebenssituation sehr zufrieden bin“, hatte sie vor dem Weltcup-Auftakt noch gesagt. Sie wolle „die Aufgaben erfüllen und einen guten Job machen“, lautete damals die Devise, „und ich wünsche mir, dass es endlich wieder ein guter Winter wird.“ Danach sieht es im Moment allerdings ganz und gar nicht aus. (sid)

