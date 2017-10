Görliwood verliert die Führung Nur noch bis Mittwoch kann im Internet darüber abgestimmt werden, ob Görlitz schönster europäischer Drehort wird. Im Moment liegt es auf Rang zwei.

Kaum bemerkt von der Öffentlichkeit hat Yvonne Catterfeld am Donnerstag vor dem Kaufhaus eine weitere Szene als Kommissarin Viola Delbrück abgedreht. © Matthias Wehnert

San Juan de Gaztelugatxe könnte den Sieg Görliwoods noch gefährden. War Görlitz in den vergangenen Tagen fast immer Spitzenreiter bei der Abstimmung zum besten europäischen Drehort, haben jetzt offenbar die Fans von Game of Thrones ausgeschlafen. Denn Szenen der Kultserie von HBO wurden auf der zum spanischen Baskenland gehörende Insel im Golf von Biskaya gedreht, die im Moment auf Platz eins liegt. Die Felsformationen mit ihren zahlreichen Vorsprüngen und Unterwasserhöhlen und die wilde Romantik haben es Filmfans offenbar angetan. Abgesehen davon, wie riesig die Fangemeinde von Game of Thrones weltweit inzwischen ist.

Da gilt es für Görlitz noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren und jeden zu erreichen, der noch nicht abgestimmt hat. Immerhin ist die Stadt nicht nur aufgrund eines Filmhits bekannt geworden – wenn auch The Grand Budapest Hotel von 2013 Görlitz als Filmstadt in völlig neue Sphären geschossen hat. Schon davor gibt es eine jahrzehntelange Filmgeschichte, die mit den ersten Hollywood-Besuchen sicher noch einmal mächtig angeschoben wurde.

Im Vergleich zur kleinen spanischen Insel sollte Görliwood doch mit seiner unermesslichen Vielfalt punkten können. So viele Ecken, an denen noch keine Filmklappe gefallen ist, die es aber wert sind. So viele Orte andererseits aber auch, wo schon Dutzende Szenen gedreht wurden, die aber so wandelbar sind, dass es im Film nicht auffällt. Paradebeispiel: der Untermarkt. In den vergangenen Jahren gab es so gut wie keine Produktion, die hier nicht ihr Set aufgebaut hat. Auch der dritte Teil der ARD-Krimiserie Wolfsland, der gerade in der Stadt entsteht, kommt nicht ohne den Untermarkt aus. So wurde unter anderem am Braunen Hirsch gedreht. Vergangenen Donnerstag tauchte Kommissarin Catterfeld dann unvermittelt vor dem Kaufhaus auf. Gedreht wurde eine kurze Szene, wie sie telefonierend ins Auto steigt. Mitten am Tag auf dem Demianiplatz ohne großartige Absperrungen. Auch das ein großes Plus von Görliwood: Hier ist man relativ unaufgeregt, hier geht so etwas ohne großen Menschenauflauf. Und auch das Rathaus macht für Filmteams sehr viel möglich.

Ob Görlitz die spanische Insel bis Mittwoch noch überholen und sich dann mit dem Titel „Bester Drehort Europas“ schmücken kann – man wird sehen.

