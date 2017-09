Görliwood für europäischen Filmpreis nominiert Die Drehorte für „Grand Budapest Hotel“ könnten Görlitz zur besten europäischen Filmlocation des Jahrzehnts machen. Der Gewinner wird per Online-Voting ermittelt.

Görliwood hat sich als Marke etabliert. Nun könnte die Filmstadt Görlitz als beste europäische Filmlocation des Jahrzehnts ausgezeichnet werden. © Die Partner

Görlitz. Wenn am 7. November in Brüssel der erstmals ausgelobte „European Location Award“ vergeben wird, ist Görliwood als einziger deutscher Standort in der ersten Reihe vertreten. Wie die Stadtmarketing-Gesellschaft Europastadt Görlitz/Zgorzelec und die Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgaben, wurde die Stadt mit ihren Drehorten für die Oscar-prämierte US-Komödie „Grand Budapest Hotel“ für den von Regisseur Wes Andersen ausgelobten Filmpreis nominiert. „Nominierung bedeutet erneut eine hohe internationale Wahrnehmung für die Marke Görliwood“, erklärte die Geschäftsführerin der Stadtmarketing-Gesellschaft, Andrea Behr. „Gerade durch den Erfolg von ‚Grand Budapest Hotel‘ hat die Stadt eine extrem hohe Aufmerksamkeit in den Medien.“

Der Gewinner des „European Location Award“, der anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von „Filming Europe - European Film Commission Network“ im Europäischen Parlament in Brüssel vergeben wird, wird über eine Online-Abstimmung auf der Website www.cineuropa.org ermittelt. Bis zum 25. Oktober können Filmfans hierbei ihren Favoriten bestimmen. Zu den insgesamt zehn Kandidaten gehören auch Locations in Kroatien und Spanien, an denen die erfolgreiche Serie „Game of Thrones“ gedreht wurde. (szo)

zur Startseite