„Görliwood-Express“ als Symbol der Filmstadt Görlitz Zum Görlitzer Bahn-Jubiläum wurde am Freitag der neue Zug getauft, mit dem die Filmstadt künftig auch auf Schienen unterwegs ist.

Zum 100-jährigen Bestehen des Görlitzer Bahnhofs wurde am Freitag der „Görliwood-Express“ aus der Taufe gehoben. © Rolf Ullmann

Görlitz. Zugpferd Görliwood - ab sofort ist die Filmstadt Görlitz auf Schienen in Ostsachsen unterwegs. Freitagmittag wurde der „Görliwood-Express“ getauft. Der Zug, gestaltet mit Bildern von Drehorten in der Stadt und Einträgen bekannter Schauspieler im Goldenen Buch des Rathauses, fährt für Trilex. „Er steht symbolisch dafür, was Görlitz als Filmstadt erreicht hat“, so Oberbürgermeister Siegfried Deinege. Er fuhr selbst im Führerstand des Zuges mit in den Bahnhof ein, auf die Minute genau.

Die Zugtaufe fand pünktlich zu einen großen Görlitzer Bahn-Jubiläum statt: Am Sonnabend feiert der Bahnhof sein 100-jährigesBestehen. (szo/mk)

