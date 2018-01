Görlitzer, kommt heute alle mit

© Pawel Sosnowski/80studio.net

Die Stadt Görlitz ist eine Zukunftsregion, eine Zukunftsregion mit sehr guten, grenzüberschreitenden Kontakten. Eine der schönsten Städte Deutschlands. Deshalb haben sich immer wieder Menschen auch mit ihren Familien dazu entschieden, hierher zukommen, nicht wegzuziehen und die guten Möglichkeiten der Stadt im Dreiländereck zu nutzen.

Jetzt wollen Aufsichtsräte und Konzernvorstände eines großen Unternehmens diese Erfolge zerstören, infrage stellen oder sogar die Produktion von innovativen Produkten, wie der neuen Industriedampfturbine, an einen anderen Standort verlagern. Zum Teil waren die Verantwortlichen noch nicht mal hier bei uns in den Unternehmen, oder sie sind doch plötzlich gekommen und haben ein anderes Bild vorgefunden als zunächst erwartet. Diese Chance, unsere Standorte zu erhalten, gilt es jetzt, mit Demonstrationen Nachdruck zu verleihen. Die Erfolge sind den Menschen in den Unternehmen, den Ingenieuren, Technikern, hochqualifizierten Facharbeitern, dem Vertriebspersonal und allen anderen nicht in den Schoß gefallen. Betriebsräte und Gewerkschaften haben in den letzten Jahrzehnten mit politisch Verantwortlichen Augenmaß bewiesen. Soziale Marktwirtschaft eben.

Dies lassen wir uns jetzt von niemanden kaputt machen. Wir werden alle legitimen Möglichkeiten nutzten, uns diesem Ansinnen entgegenzustellen. Es steht für uns alle in Görlitz mit dieser Drohung, die Werke zu schließen, zu viel auf dem Spiel. Zulieferer verlieren ihre Kunden, Schulen ihre Schüler, der Kindergarten verliert seine Hoffnung. Wir sind mit unseren Freunden alle betroffen. Wir dürfen diese Vertreibung unseres innovativen Mittelstandes einfach nicht zulassen. Die Drohung der Standortschließung muss vom Tisch. Deshalb gehe ich als ehemaliger Waggonbauer zur Demonstration am Freitag auf den Obermarkt. Görlitzer, kommt alle mit.

Der Autor war Mitglied des Sächsischen Landtages von 1990 bis 2014.

zur Startseite