Görlitzerin radelt mit René Kindermann Janine Dolezel legt ihren Arbeitsweg zum Klinikum Görlitz mit dem Fahrrad zurück. Am 7. Juni hat sie einen prominenten Begleiter.

Der ARD- und MDR-Fernsehmoderator Rene Kindermann © SZ Thomas Eichler

Görlitz. Janine Dolezel, Pflegedienstleiterin im Görlitzer Krankenhaus, fährt jeden Tag ihren fünf Kilometer langen Arbeitsweg mit dem Fahrrad. Am 7. Juni radelt sie diesen Weg zusammen mit René Kindermann. Der ARD- und MDR-Fernsehmoderator ist Schirmherr von „Mit dem Rad zur Arbeit“. Das ist eine Mitmachaktion der AOK und des ADFC, die Berufstätige und Studenten zum Radfahren motivieren will. Die Aktionsteilnehmer müssen innerhalb von vier Monaten an mindestens 20 Tagen mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Unter den Teilnehmern werden 200 Preise verlost, die Sponsoren zur Verfügung stellen, darunter eine Städtereise für zwei Personen in Nürnberg, Fahrradzubehör, eine Wildwasser-Ruderfahrt für ein Vierer-Team und als Hauptpreis eine Ballonfahrt. „Man muss kein Profisportler sein, um etwas für seine Gesundheit zu tun. Eine halbe Stunde Radfahren am Tag reicht völlig aus“, erklärt der gebürtig aus Bautzen stammende Kindermann, der seine journalistische Laufbahn 1991 bei der Sächsischen Zeitung startete.

Janine Dolezel hat laut einer Pressemeldung der AOK im vergangenen Jahr aus gesundheitlichen Gründen ihr Leben deutlich umgekrempelt. „Ich ernähre mich gesünder und bewege mich regelmäßig“, sagt sie. Erstmals nahm sie 2016 auch an der Radelaktion teil.

2016 beteiligten sich laut AOK 9.500 Sachsen und Thüringer und legten dabei vier Millionen Kilometer mit dem Rad zurück. Sie sparten damit 800.000 kg CO2 ein. „Dieses Jahr sollten wir die 10.000er Teilnehmermarke knacken“, sagt Kindermann, der als Botschafter für die Oberlausitz die Region öffentlichkeitswirksam vertritt. Er selbst habe durch die Aktion die Freude am Radfahren wieder entdeckt und diese Art der Fortbewegung inzwischen in seinen Alltag integriert – so wie laut einer bundesweiten Nachbefragung zwei Drittel aller Teilnehmer.

Die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ startete am 1. Mai und läuft noch bis zum 31. August. AOK und ADFC werben damit seit 2001 für Radfahren im Alltag. Neu in diesem Jahr ist, dass das Online-Anmeldeportal ein „Gedächtnis“ bekommt. So müssen sich die Teilnehmer in den folgenden Jahren nicht neu registrieren. (szo)

