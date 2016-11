Görlitzer zielt mit Pistole auf Polizisten Ein junger Mann hat nachts bei der Bundespolizei geklingelt – mit einer Pistole in der Hand.

Symbolbild: Ein Mann zielt mit einer Walther P 99-Pistole in der Hand. © dpa/dpaweb

Ein 18-jähriger Görlitzer hat bei der Bundespolizei in der Parkstraße geklingelt und einen Beamten bedroht, wie Bundespolizeisprecher Michael Engler mitteilt. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Dienstag gegen 2.45 Uhr. „Als der diensthabende Beamte dem Unbekannten die Tür öffnen wollte, erkannte er in dessen rechter Hand eine Pistole, die sich einen Moment später auf den Bundespolizisten richtete.“, so Engler. Während der Beamte seine Dienstwaffe zog, forderte eine Streife den Mann auf, die Pistole fallenzulassen. Mit erhobenen Händen ließ er sich entwaffnen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine Luftdruckpistole, die einer echten Pistole zum Verwechseln ähnlich sieht. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 18-Jährigen einen Wert von 1,9 Promille.

Er teilte mit, dass er sich einen Halloween-Scherz erlauben wollte. Weil auf der Waffe das Prüfzeichen fehlte, hat die Bundespolizei gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Es wird noch geprüft, ob er sich auch wegen des Verdachts der Bedrohung strafbar gemacht hat. (SZ)

