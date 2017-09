Görlitzer wird in Österreich vermisst Der 35-Jährige hat am Montag seine Arbeitsstelle in St. Anton verlassen und tauchte seither nicht mehr auf. Nun vermutet die Polizei einen Unfall.

Das ist der vermisste Mann. © Polizei

Seit Montagnachmittag wird ein 35-jähriger Görlitzer in St. Anton am Arlberg (Österreich) vermisst. Darüber informiert Daniela Plankensteiner von der Landespolizeidirektion Tirol. Der Mann verließ gegen 14 Uhr wegen eines angeblichen Magen-Darm-Infektes seine Arbeitsstelle und wollte sich in seiner Unterkunft, einem Hotel im Ort, hinlegen. „Seitdem ist er nicht mehr auffindbar und auch sein Aufenthalt unbekannt“, teilt die Polizeisprecherin mit.

Laut Angaben eines Zeugen dürfte der Mann mit dunklen Arbeitssachen – Jacke und Hose – sowie schmutzigen Arbeitsschuhen bekleidet sein. „Es wird ein Unfall vermutet“, so Daniela Plankensteiner. „Eine Suchaktion diesen Mittwoch blieb erfolglos.“ Wer Hinweise geben kann, soll sich an die Polizeiinspektion St. Anton am Arlberg unter 0043(0)591337148 oder jede andere Sicherheitsdienststelle in Österreich wenden. (szo/tc)

