Görlitzer Vermieter spüren den Aufschwung Der Wohnungsleerstand geht teilweise deutlich zurück, teils aber auch gar nicht. Steigen jetzt die Mietpreise?

zurück Bild 1 von 2 weiter Markus Bahr, Mitarbeiter Vermietung bei der Firma Heid + Partner, steht in einer frisch nachsanierten Zweiraum-Maisonette-Wohnung in der Fischmarktstraße 2 in der Altstadt. Es ist eine der wenigen Wohnungen, die die Firma überhaupt noch frei hat. © nikolaischmidt.de Markus Bahr, Mitarbeiter Vermietung bei der Firma Heid + Partner, steht in einer frisch nachsanierten Zweiraum-Maisonette-Wohnung in der Fischmarktstraße 2 in der Altstadt. Es ist eine der wenigen Wohnungen, die die Firma überhaupt noch frei hat.

Sandra Dreßler vom Großvermieter TAG Wohnen steht vor den Häusern Ostring 62/64 in Königshufen. Mit ihren 730 Wohnungen ist die TAG die Nummer vier in Görlitz. Auch bei ihr sinkt der Leerstand.

Die jüngsten Zahlen der Stadt geben Anlass zur Hoffnung: Die Bevölkerungszahl steigt. 56 620 Menschen waren im September hier mit Erstwohnsitz gemeldet – 632 mehr als vor einem Jahr. Das ergibt ein Wachstum von 1,1 Prozent. Görlitz füllt sich. Der bisher entspannte Wohnungsmarkt könnte das zu spüren bekommen.

Sinkt der Wohnungsleerstand in Görlitz?

Ja, ganz eindeutig, sagt Thomas Heid von der Firma Heid + Partner: „Bis vor einem Jahr war der Leerstand bei uns immer recht konstant, aber in den vergangenen zwölf Monaten ist er deutlich gesunken.“ Eine Zweiraum-Maisonette-Wohnung in der Altstadt hat er gerade noch einmal nachsanieren lassen: „Das ist eine der wenigen Wohnungen, die überhaupt noch frei sind.“

Auch Heike Baumgart von der TAG Wohnen spürt eine Entwicklung: „Im September 2015 hatten wir einen Leerstand von zehn Prozent. Ein Jahr später hatten wir diesen auf 8,7 Prozent abgebaut. Aktuell liegt er bei 7,2 Prozent.“ Simone Oehme von der Wohnungsgenossenschaft Görlitz (WGG) indes verzeichnet bereits seit vielen Jahren einen stetig sinkenden Leerstand. Zahlen will sie nicht nennen, allerdings sei der Rückgang weder sehr deutlich noch marginal. Bei Andreas Lauer vom gleichnamigen Immobilienbüro fällt er eher marginal aus: „Durch die Migranten war der Leerstand bei uns gesunken, aber 80 Prozent von ihnen sind schon wieder aus Görlitz weggezogen.“ Die Firma F.T. Immobilien verwaltet rund 2 500 Wohnungen und ist damit einer der größten Verwalter in Görlitz. Mitarbeiterin Elisa Ritter spricht von etwa vier Prozent Leerstand. Sie hat in den vergangenen Jahren einen minimalen Rückgang wahrgenommen. Doch es gibt auch Vermieter, bei denen der Leerstand völlig konstant ist, etwa die Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft GWG oder Plandata Immobilien-Vermittlungen, wo nach Aussage von Inhaber Gert Haberland stabil zwischen fünf und zehn Prozent leer stehen. Anderes Bild beim städtischen Großvermieter Kommwohnen: Geschäftsführer Arne Myckert spricht von einem Anstieg des Leerstands um 0,2 Prozent.

Lässt sich das auch in Zahlen für ganz Görlitz belegen?

Anhand der Daten aus dem Mikrozensus 2011 standen in Görlitz fast 7 000 von knapp 37 000 Wohnungen leer. Das entsprach einer Quote von 18,8 Prozent. Zusammen mit Zittau nahm Görlitz unter den ostdeutschen Mittelstädten den unerfreulichen Spitzenplatz ein. Ob es seither Veränderungen gab, hat niemand ermittelt. „Leerstandserfassung ist sehr zeitaufwendig, da die Quartiere begangen und tatsächlich Wohnung für Wohnung betrachtet werden müssen“, sagt Hartmut Wilke vom Amt für Stadtentwicklung. Das sei keine städtische Pflichtaufgabe, zudem gebe es dafür weder Personal noch Geld für eine eventuelle externe Auftragsvergabe.

Sind bestimmte Wohnungen oder Stadtviertel besonders gefragt?

Nein. Heid sagt, der Leerstand sinke quer durch alle Preissegmente, Sanierungszustände und Wohnlagen. Ähnlich sieht es bei der WGG aus, die allerdings im Stadtzentrum nicht vertreten ist. Auch Kommwohnen erlebt keine besonderen Entwicklungen in einzelnen Vierteln. Bei der TAG Wohnen sind vor allem preiswerte und solide sanierte Wohnungen in der Innenstadt und in Königshufen sowie möblierte Wohnungen gefragt, bei Plandata derzeit vor allem Drei- und Vierraum-Wohnungen, bei Lauer und F.T. Erstbezüge nach Sanierung.

Liegen die Ursachen tatsächlich bei den 632 Zuzüglern?

Nein, nicht nur. Die Vermieter stehen aufgrund des Leerstandes in einer enormen Konkurrenzsituation – und werben sich teilweise gegenseitig die Mieter ab. Manche sind dabei besonders erfolgreich. So sagt Simone Oehme, die WGG arbeite seit vielen Jahren an einem Gesamtpaket aus Aufwertung von Wohnraum und Wohnquartieren, Zuschnitts-Veränderungen sowie Instandsetzungs-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie gezieltem Rückbau. Der sinkende Leerstand sei auch „ein Ergebnis der kontinuierlichen und nachhaltigen Arbeit der WGG“. Daneben gebe es aber auch andere Gründe, etwa die Rückkehr von Mietern aus den alten Bundesländern. Die TAG sieht ganz andere Ursachen: „Es haben sich einige neue Unternehmen in und um Görlitz angesiedelt und bestehende Unternehmen gewinnen neue Mitarbeiter“, sagt Heike Baumgart: „Mitarbeiter dieser Firmen gehören zu unserem Mieterklientel.“ Darüber hinaus werde immer bekannter, dass es sich in Görlitz gut leben lässt: „Wir können Zuzug von Rentnern nach Görlitz verzeichnen.“ Nicht zuletzt ziehe die Fachhochschule mit ihren speziellen Studiengängen Studenten sowohl aus Gesamtdeutschland als auch Nachbarländern an. Auch Thomas Heid sieht sehr viele Ursachen für den sinkenden Leerstand: „Aus den alten Bundesländern kommen sowohl Familien als auch Senioren, zudem ziehen Leute aus dem Umland, aus Polen sowie Flüchtlinge nach Görlitz.“ Elisa Ritter von F.T. Immobilien nennt zwei Gründe: Rentner aus den alten Bundesländern und Görlitzer, die nur innerhalb der Stadt in die F.T.-Häuser umziehen.

Welche Rolle spielen Ausländer bei der aktuellen Entwicklung?

Flüchtlinge machen nur bei Thomas Heid einen nennenswerten Anteil am Zuzug aus. Anders steht es um Menschen aus Polen. Sie spielen bei Heid, aber auch bei Plandata und F.T. eine wichtige Rolle. Die TAG Wohnen bekommt durch Firmenansiedlungen neue ausländische Mieter, geht aber nicht näher auf die Nationalitäten ein.

Was sind die Folgen, steigen jetzt die Mietpreise?

Mehrere Befragte sagen, dass der Zuzug dafür sorgt, dass wieder mehr investiert wird. Dadurch steigen auch die Mieten – allerdings sehr moderat, wie die meisten befragten Vermieter betonen. „Die Preise gehen nur sehr gering nach oben“, sagt Elisa Ritter von F.T. Hin und wieder würden sie aber auch sinken, etwa bei Wohnungen, die in den 1990er Jahren frisch saniert und teuer waren, inzwischen aber 20 Jahre in Nutzung sind. Bei der WGG ist eine behutsame Mietpreissteigerung durch Sanierung und Modernisierung beabsichtigt: „Keinesfalls sollen aber hochpreisige Wohnungen entstehen, die dauerhaft nicht vermietet werden können.“ Auch die TAG Wohnen rechnet mit moderaten Preisanstiegen, etwa durch geänderte Grundrisse sowie den Einbau von Küchen und modernen Bädern mit ebenerdigen Duschen.

