Görlitzer Verein organisiert Medizincamp in Nepal

Görlitz. Nach dem ersten erfolgreichen Medizincamp im vergangenen Jahr organisiert der Görlitzer Pelmang-Verein auch für dieses Jahr einen solchen Ärzteeinsatz in entlegenen Gegenden Nepals. Unterstützt wird das Dorf Pelmang in der Solukhumbu- Region, weit abgelegen von der Hauptstadt Kathmandu. Es ist eine Region, in der erstmals eine medizinische Grundversorgung durch den Görlitzer Pelmang Verein ermöglicht wurde. Im vergangenen Jahr konnten auf diese Art 1 078 Menschen medizinisch behandelt werden. Diese Camps werden ausschließlich aus Spendengeldern finanziert. (SZ)

Spenden auf das Vereinskonto von Görlitz-Pelmang, IBAN: DE86 8601 0090 0980 9149 00 oder in den Spendendosen des Reformhauses Niedrig, Postplatz 13 oder des Bio Markt „Der grüne Laden“, Demianiplatz 34/35.

