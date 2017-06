Görlitzer Uhrenexperte zieht einen Laden weiter Das Geschäft Goeldner verdoppelt seine Verkaufsfläche – und will sich stärker spezialisieren. Und es gibt noch weitere Veränderungen in der Straßburg-Passage.

Sandra Mann und Silke Förster verkaufen bei Uhren Goeldner: Das Geschäft zieht um, wahrscheinlich im August. Allerdings ist der Weg nicht weit, nur nach nebenan. © Pawel Sosnowski

Görlitz. Nach über einem Jahrzehnt ist es Zeit für Veränderungen. Für einen Umzug zum Beispiel. Nicht weit, gleich um die Ecke sozusagen, aber dennoch ein Schritt in Richtung Zukunft. Uhren Goeldner zieht in der Straßburg-Passage um. 2006 kam das traditionsreiche Görlitzer Unternehmen an diesen Standort, nun gibt es Veränderungen. „Wir ziehen in das Geschäft des derzeitigen Daily Milk“, schildert Bogdan Förster, Inhaber von Uhren Goeldner. Der Uhrenexperte wird damit die bisherige Verkaufsfläche deutlich vergrößern, verdoppeln. „Wir hätten auch in unserem jetzigen Geschäft umgebaut. Aber mit den Veränderungen in der Passage bot sich ein Umzug an. Mehr Fläche, mehr Auswahl für die Kunden“, sagt Bogdan Förster. Seit 1946 gibt es Uhren Goeldner in Görlitz.

In den kommenden Monaten wird es deutliche Veränderungen in der Straßburgpassage geben. Daily Milk, das Geschäft, in dem in Zukunft Uhren Goeldner zu finden sein wird, zieht in die Räumlichkeiten des Modesalons Christin, der wiederum ganz auszieht. Chefin Christine Massolek gibt nach 21 Jahren Modeverkauf in Görlitz ihr Geschäft auf. Daily Milk wiederum möchte sich in Zukunft stärker auf den Schuhverkauf konzentrieren. Der Wechsel der Geschäfte, nur eine Veränderung vor einer größeren, der der Straßburgpassage ins Haus steht. NKD zieht ein. Das soll noch in diesem Jahr passieren. Derzeit wartet Passagen-Manager Tobias Heid auf entsprechende Baugenehmigungen. NKD war erst an der Berliner Straße neben der Sparkasse in Görlitz präsent, zog dann aber in das Gewerbegebiet nach Rauschwalde. Die Räumlichkeiten an der Berliner nutzt jetzt der Deko-Spezialist Depot. Ähnlich wie Bogdan Förster mit seinem Geschäft war NKD auch seit 2006 in der Görlitzer Innenstadt vertreten – und kommt nun wieder. Zwar hatte die Textilhandelskette als Grund für den Umzug nach Rauschwalde die Parkplatzproblematik in der Görlitzer Innenstadt angegeben. Trotzdem wird nun auf 265 Quadratmetern eine weitere NKD-Filiale in der Straßburgpassage entstehen. Bogdan Förster sieht das durchaus positiv. „Damit werden zusätzliche Kunden in die Passage gelockt“, sagt der Goeldner-Chef.

Ob es mit der neuen Innenstadt-Filiale von NKD Auswirkungen auf die in Rauschwalde gibt, das war von dem Unternehmen bisher noch nicht in Erfahrung zu bringen. Fest steht derweil: NKD wird Räumlichkeiten an der Berliner Straße 33 als Lager nutzen. Dass überhaupt eine so große Verkaufsfläche in der Straßburgpassage entstehen konnte, machte erst die Generalsanierung möglich. Beispielsweise wurden Stahlbetondecken eingezogen. Für NKD wird nun noch die Lüftungs- und die Sprinkleranlage angepasst. Zudem gibt es neue öffentliche Toiletten. Die bisherigen sind eher schwer zu finden, die neuen sollen schräg gegenüber des Barbecue gebaut werden. Die Zahl zahlender Touristen habe zugenommen, heißt es vom Passagen-Management. Bogdan Förster geht von einem Umzug im August aus. In Zukunft möchte er sein Produktsortiment spezialisieren, sich vor allem auf den Uhrenverkauf konzentrieren. „Ich werde dann verstärkt Markenuhren anbieten“, sagt er. Mit dem Standort Passage ist er mehr als zufrieden. Die bisherigen Serviceleistungen soll es aber auch künftig weiter geben, Reparaturen beispielsweise.

Das Geschäft geht gut, sagt Bogdan Förster. Den Umzug in die Straßburgpassage hat er nie bereut, ganz im Gegenteil. „Das ist schon ein ganz besonderer, ein exklusiver Standort“, sagt er. Mit dem neuen Laden hofft er auf zusätzlichen Umsatz. „Dann ist die Zukunft des Geschäftes auch gesichert“, so der Inhaber von Uhren

Goeldner.

