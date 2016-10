Görlitzer Tänzer auf dem Podest Zwei Turniertanzpaare feiern in Tegel Erfolge und genießen dabei das besondere Ambiente im Palais am See.

Ganz oben: Das Görlitzer Tanzpaar Raphael Schmidt/Claudia Starke holte in Berlin den Pokal in der C-II-Klasse der 45- bis 54-Jährigen. © Verein

Am Tag der Deutschen Einheit fuhren zwei Görlitzer Turniertanzpaare nach Berlin. Dort kämpften sie mit weiteren Paaren aus dem gesamten Bundesgebiet im Tegeler Palais am See um die besten Plätze bei der „Tegeler See Trophy“ in den Standardtänzen. An diesem Wochenende wurden in Berlin Tegel insgesamt 33 Turniere ausgetragen. Über 300 Paare waren am Start.

Turnierleiter Peter Mangelsdorff führte durch das Programm und ließ den Paaren zwischen den Tänzen durch seine humorvolle Moderation die nötige Zeit, um etwas Luft zu holen. Das war vor allem für die Doppelstarter nötig, wie das Görlitzer Tanzpaar Raphael Schmidt/Claudia Starke. Nach dem Turnier in der Senioren C-I-Klasse folgte direkt das C-II-Turnier. Das Paar errang in der C-I-Klasse (35 bis 44 Jahre) den zweiten Platz, in der C-II-Klasse (45 bis 54 Jahre) holte es den Pokal nach Görlitz.

Olaf und Beate Schmidt vom TC Grün-Gold Görlitz starteten in der zweithöchsten, der A-Klasse. In beiden Turnieren erreichten sie die umkämpfte Endrunde.

Das Palais am See, Tanzsportzentrum des TSZ Blau Gold Berlin, hinterließ bei den Gästen von der Neiße einen besonderen Eindruck. „Es besteht aus verschiedenen Sälen und ist mit wunderschönem Blick auf den Tegeler See direkt an der Greenwich-Promenade gelegen“, schwärmte Annika Berger. Durch die großen Panoramafenster in beinahe allen Sälen sei der Ausblick aufs Wasser grandios. Die tolle Musik, die Örtlichkeit, das Ambiente, die gute Organisation, die wortgewandten Turnierleiter – man werde wiederkommen, schrieb der Verein. (SZ)

