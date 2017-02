Görlitzer stürzen auf eisigen Pisten Straße und Plätze sind trotz Tauwetter derzeit gefährlich glatt. Hilfe gibt es nicht immer.

Kein Anlass für den Winterdienst: die vereiste Querstraße. © nikolaischmidt.de

Auf der Querstraße ist es derzeit wie auf manchem Platz in der Innenstadt: Trotz der vorfrühlingshaften Temperaturen hält sich hartnäckig eine glatte Eisdecke. Das hat in der kleinen Straße bereits zu zwei Unfällen geführt, bei denen sich Betreute des Vereins „Initiative Görlitz“ den Arm gebrochen haben. Sie sind auf dem glatten Geläuf ausgerutscht und gestürzt. Der Verein betreibt in zwei Villen auf der Querstraße zwei Außenwohngruppen von psychisch und seelisch kranken Erwachsenen. Wollen Sie zur Emmerichstraße vorlaufen, müssen sie über das Eis. Zwar gibt es einen Hausmeisterdienst unmittelbar vor den beiden Villen, wie Manfred Thon von dem Verein berichtet. Aber die Straße vor zur Hauptstraße wird von der Stadt nicht von Schnee und Eis beräumt.

Das ist tatsächlich so, bestätigt Amtsleiter Torsten Tschage. Im Räum- und Streuplan ist die Straße unter der Dringlichkeitsstufe drei eingeordnet. Hier wird nur von der Stadt auf Anweisung des „Winterdiensthabenden des Bau- und Liegenschaftsamtes“ eine Schneeberäumung angeordnet, und dann auch nur ohne Streugut. Doch für so eine Anordnung fehle der Anlass: Weder hätten Beschwerden von Anliegern vorgelegen noch habe ein Kontrollgang am 23. Januar wesentliche Mängel ergeben. So müssten die Anlieger selbst die Straßen räumen und streuen. Ganz ähnlich ergeht es derzeit vielen Görlitzern. So klagt ein Anwohner aus Klingewalde über einen dicken Eispanzer vor seinem Grundstück, auch beim Bürgerrat in Biesnitz am Dienstag kam das Thema auf. Und entlang des Geländes der Deutschen Bahn an der Sattigstraße war der Fußweg wochenlang spiegelglatt. Erst am Donnerstag fiel eine Görlitzerin beim Passieren des Marienplatzes und holte sich ein blaues Knie. In fast all diesen Fällen verweist die Stadt auf die Anliegerpflichten, die Straßen abzustumpfen. Und alle Beteiligten hoffen nun auch auf das Tauwetter.

Für die Querstraße gibt es auch noch eine mittelfristige Lösung. Zum einen soll die Straße zwischen 2018 und 2020 neu gestaltet werden. Zum anderen wird dann das Demenzzentrum im Kahlbaumgelände fertig sein. Damit verbunden ist die Hoffnung, dass dann die zweite Zufahrt ins Gelände über die Querstraße vom Zentrum-Eigentümer eisfrei gehalten wird. Oder die Stadt entscheidet sich noch, die Querstraße hochzustufen und selbst zu reinigen. Die Müllabfuhr setzt ebenso auf das Kahlbaumgelände. Jetzt kommen die Autos selbst rückwärts nicht zu den Villen des Initiative-Vereins. Früher, so erzählt Ronny Hirschmann von der Abfallwirtschaft, hätten die Fahrzeuge im früheren Klinik-Gelände drehen können. Wenn auch das neue Demenzzentrum eine solche Möglichkeit einräumt, dann bräuchte der Verein die Mülltonnen bei Wind und Wetter nicht mehr zur Dr.-Kahlbaum-Allee schaffen.

