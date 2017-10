Görlitzer Studentenwohnheim ist fast ausgebucht 106 neue Studenten sind im Vogtshof untergekommen. Aber nicht für jeden Geschmack war das passende Angebot dabei.

Das Studentenwohnheim Vogtshof steht mitten in der Altstadt. © nikolaischmidt.de

Im Görlitzer Studentenwohnheim im Vogtshof sind derzeit 237 von 242 Plätzen belegt. Darüber informiert Heike Müller vom Studentenwerk Dresden auf SZ-Nachfrage. „Wir haben insgesamt 106 Neuzugänge“, sagt sie. Bevorzugte Wohnheimformen seien kleine Wohngemeinschaften sowie Appartements. Allerdings hatte das Studentenwerk nicht für jeden Bewerber das passende Angebot vorrätig. 37 Absagen wurden diesmal verschickt, etwa so viele wie in den Vorjahren. Das lag meist daran, dass das Studentenwerk die Wünsche der Studenten nicht erfüllen konnte.

Die Mieten im Vogtshof schwanken zwischen 183 und 240 Euro pro Wohnheimplatz und Monat. Das ist eine viel kleinere Spanne als in Zittau, wo insgesamt 447 Studenten, darunter 210 Erstsemester, in Wohnheimen leben. Sie zahlen Preise zwischen 171 und 270 Euro im Monat. Auch beim Durchschnittspreis gibt es Unterschiede: In Zittau liegt er bei 220 Euro, in Görlitz sind es zehn Euro weniger.

In Görlitz liegt der Anteil ausländischer Wohnheimbewohner bei den Neuzugängen bei 15 Prozent, insgesamt bei 19 Prozent. Das ist viel weniger als in Zittau, wo 48 Prozent der Neuen und 42 Prozent insgesamt ihre Wurzeln im Ausland haben.

Für das Studentenwerk Dresden machen die 684 Studenten an der Neiße nur einen Bruchteil der Arbeit aus. Derzeit betreut es insgesamt 6 600 Plätze in 42 Wohnheimen in Dresden, Tharandt, Zittau und Görlitz. Über 2 300 Erstsemester zogen in diesem Jahr ein. 38 Prozent aller Plätze sind an ausländische Studenten vermietet.

