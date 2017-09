Görlitzer strömen ins Klinikum Beim Tag der offenen Tür am Sonnabend konnten die Besucher viel ausprobieren.

Der vierjährige Felix aus Königshain zeigt auf einen Turm aus lauter Bechern - eine der Mitmach-Aktionen für Kinder beim Tag der offenen Tür im Städtischen Klinikum. © pawel sosnowski/80studio.net

Eigentlich geht ja niemand gern und freiwillig ins Krankenhaus. Doch einmal im Jahr ist das ganz anders. Wenn die Kliniken ihre Häuser zum Tag der offenen Tür öffnen, dann strömen die Besucher und schauen sich an, was im Falle des Falles bei einem Krankenhausaufenthalt auf sie zukommt. So war es vor zwei Wochen beim Carolustag. Und dasselbe wiederholte sich auch am Sonnabend, als nun das Städtische Klinikum seinen Tag der offenen Tür unter dem Motto „Körperbau – Wir bauen für Sie“ durchführte. Schon kurz nach der Eröffnung postete das Krankenhaus auf seiner Facebook-Seite: „Volles Haus. Wir freuen uns.“ Und so blieb es den ganzen Tag über. Ideenvoll vermittelten Ärzte, Schwestern und Pfleger einen Einblick in ihren Alltag: Ob beim Arm eingipsen, bei der Ersten Hilfe, beim Bestimmen des Blutzuckers oder beim Händehygienetest – überall konnten die Gäste ganz konkret erfahren, wie im Krankenhaus kompetent mit Patienten umgegangen wird. (SZ)

