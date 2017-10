Görlitzer Straßburg-Passage öffnet den Grusel-Keller Zum Lichterglanz geht es in den Untergrund, eine Aktion nicht nur für Kinder. Oberirdisch gibt es eine Modenschau und einen DJ.

Straßburg-Passage im Licht. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Während oben die Läden zum Einkaufen locken, wird es unten gruselig: Zum ersten Mal öffnet die Straßburgpassage zum Lichterglanzfest am Sonnabend die Kellerräume. „Wir haben uns gedacht: So kurz vor Halloween passt doch das gut“, sagt Sandy Simon, Mitarbeiterin im Management der Passage. Es gebe viele Gänge unter der Straßburgpassage, Platz genug zum Gruseln. „Die Gittertüren kommen da richtig gut zur Geltung“, schmunzelt Frau Simon.

Um den Gruselfaktor zu steigern, werden einige „echte“ und einige unechte Geister im Keller ihr Unwesen treiben. „Wir arbeiten mit dem Gerhart-Hauptmann-Theater zusammen. Ein paar Schauspieler verkleiden sich“, so Sandy Simon. Andererseits sind zudem nicht lebende Akteure, Puppen, in den Kellerräumlichkeiten platziert. „Man weiß nie, wer sich gerade bewegen wird“, erzählt sie. Für eine passende „Kulisse“ ist auch gesorgt: Das Görlitzer Bestattungshaus Ullrich steuert einen Sarg bei.

Die Grusel-Keller-Tour ist für Kinder ab acht Jahren geeignet, sagt Sandy Simon. „Gut wäre es, wenn Eltern mitgehen.“ Natürlich können sich auch gruselfeste Erwachsene den Untergrund der Straßburgpassage anschauen. Für die Kinder gibt es zuvor ein bisschen Neonfarbe in die Haare. „Wir haben UV-Lampen im Keller, das leuchtet dann schön“, sagt Sandy Simon.

Oberirdisch startet in der Passage am Sonnabend, ab 19 Uhr, die Modenschau. Alle halbe Stunde folgt ein Auftritt, insgesamt sind es vier. Die Geschäfte in der Straßburgpassage stellen dabei ihre Waren vor. Und wer nach 22 Uhr noch nicht genug vom Gruseln und Einkaufen hat, kann in der Passage essen, trinken und tanzen. Unterhalb des italienischen Restaurants legt DJ Davy in der After-Show-Lounge auf. „Eine passende Gelegenheit, den Abend ausklingen zu lassen“, findet Sandy Simon.

