Görlitzer stellen Einbrecher Einen unliebsamen Besucher konnten zwei Männer am Eindringen in ihre Wohnung hindern.

Zwei Görlitzer stellten einen Einbrecher und übergaben diesen der Bundespolizei. (Symbolbild) © Marcus Führer/dpa/dpaweb

Görlitz. In der Nacht auf Mittwoch konnten zwei Görlitzer einen Einbruch in ihre Wohnung in der Rothenburger Landstraße verhindern. Gegen Mitternacht hatte ein 33-jähriger Unbekannter versucht, durch Eintreten der Tür in die Wohnung zu gelangen. Die Bewohner sowie eine Mitbewohnerin wurden durch den dadurch verursachten Lärm auf den Eindringling aufmerksam, woraufhin die beiden Männer den Tatverdächtigen stellten, während die Mitbewohnerin die Polizei verständigte. Der unliebsame Besucher wurde der Bundespolizei übergeben. Der Grund für den versuchten Einbruch ist noch unklar. Der Schaden, den der 33-Jährige anrichtete, beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Ermittlungen übernimmt das Neißerevier. (szo)

