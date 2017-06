Görlitzer Stadtwerke warnen vor Betrügern Eine Bremer Firma verschickt Rechnungen für angebliche Arbeiten am Stromzähler.

Symbolbild: In einem Schreiben fordern Betrüger dazu auf, 89,59 Euro für die angeblich erfolgte Tätigkeit eines Servicetechnikers am Stromzähler des Haushalts zu überweisen. Dazu wird ein Konto in Belgien angegeben. Jetzt wurde so ein Brief auch aus Görlitz bekannt. © dpa

Görlitz. Bundesweit warnen Stadtwerke und Verbraucherzentralen schon seit geraumer Zeit vor Schreiben von der Firma Sharp Energie BVBA aus Bremen. Nun ist der erste Brief auch in Görlitz eingetroffen. Den nehmen jetzt die Görlitzer Stadtwerke zum Anlass, ebenso vor der Masche des angeblich in Bremen residierenden Unternehmens zu warnen.

Die Stadtwerke nennen den Absender der Briefe unseriöse Geschäftemacher, die mit Forderungen über angeblich entstandene „Servicekosten an Ihrem Stromzähler“ an Geld zu kommen versuchen. Betroffene sollten auf keinen Fall zahlen, rät das Görlitzer Versorgungsunternehmen. Wer unverhofft eine Rechnung des Absenders „Sharp Energie BVBA“ aus Bremen erhält, drohe Opfer einer Abzockmasche zu werden: In dem Schreiben fordern die Versender dazu auf, 89,59 Euro für die angeblich erfolgte Tätigkeit eines Servicetechnikers am Stromzähler des Haushalts zu überweisen. Dazu wird ein Konto in Belgien angegeben. Zudem werden die Empfänger darauf hingewiesen, sie sollen „für die einwandfreie Nutzung des Stromes diesen Service einmal jährlich durchführen lassen“.

Nach Warnung der Polizei handelt es sich offenbar um eine Betrugsmasche. Solche Arbeiten haben tatsächlich nicht stattgefunden; zudem enthalten die Anschreiben leichte orthografische Fehler sowie einige etwas ungelenk erscheinende Formulierungen. Die Stadtwerke Görlitz warnt alle Bürger vor diesem betrügerischen Vorgehen. Sollten Arbeiten am Stromzähler nötig werden, dann würden sich die Mitarbeiter der Stadtwerke vorab anmelden und nicht einfach irgendwelche Dritte damit beauftragen. Zudem weisen sich die Stadtwerke-Techniker mit ihrem Dienstausweis aus. Betroffene sollten daher der Forderung auf keinen Fall nachkommen und sich an die Polizei wenden.

Ähnliche Fälle waren zuletzt in Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Sachsen-Anhalt aufgetreten.

Bei Unsicherheiten können Verbraucher die Stadtwerke unter 03581 33535 oder die Verbraucherzentrale Sachsen anrufen.

