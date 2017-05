Görlitzer Stadtrat soll zu Hartz-IV-Häusern beschließen Bei der Entscheidung zum Kommwohnen-Projekt wären die Räte gern früher einbezogen worden. Das wird nun nachgeholt.

Joachim Wätzig (links) und Arne Myckert von Kommwohnen stehen vor den Gebäuden Brautwiesenstraße 17/18 in der westlichen Innenstadt.

Görlitz. Über die drei Gebäude in der Innenstadt West, die der städtische Großvermieter Kommwohnen sanieren will, soll voraussichtlich im nächsten Stadtrat entschieden werden. Brisanz bekommt das Vorhaben, weil die sanierten Wohnungen Flüchtlingen oder Hartz-IV-Empfängern vorbehalten sein sollen. Dafür gibt es ein spezielles Förderprogramm, das Kommwohnen nun nutzt. Das ganze Thema war am Mittwoch Anlass genug für einen Sonderstadtrat. Es ging dabei nach SZ-Informationen um wirtschaftliche Dinge von Kommwohnen, die laut Stadtrat und Kommwohnen-Aufsichtsrat Thorsten Ahrens den Ausschluss der Öffentlichkeit rechtfertigen. Wurden die Stadträte am vergangenen Donnerstag noch vage informiert, gab es nun konkretere Angaben. So ging es unter anderem um Planungskosten, die Kommwohnen bereits entstanden sind – und zwar für alle sechs der geplanten Flüchtlingshäuser. Neben den Häusern Brautwiesenstraße 17 und 18 sowie Löbauer Straße 42 sollte es drei weitere Gebäude geben. Jedoch: Der Flüchtlingsstrom ließ rapide nach, der Landkreis korrigierte gegenüber der Stadt seinen Bedarf. Die Stadt soll schließlich allein entschieden haben, welche drei Häuser saniert werden sollen und welche nicht. Hier haben sich offenbar Stadträte nicht genug einbezogen gefühlt. Bei wichtigen Angelegenheiten sei der Stadtrat einzubeziehen, wurde am Mittwoch noch einmal betont.

Die Planungskosten für die übrigen drei Häuser, die sich auf weit über 100 000 Euro belaufen sollen, seien aber nicht ganz umsonst gewesen. Immerhin müssten an den drei weiteren Häusern, deren Standort noch nicht bekannt gegeben wurde, ohnehin gehandelt werden. Eines der Gebäude soll sogar einsturzgefährdet sein, eine Notsicherung anstehen, soll im Stadtrat gesagt worden sein. Die Vorhaben in der Brautwiesenstraße und in der Löbauer Straße sollen Kommwohnen-Chef Arne Myckert zufolge bei gut 3,3 Millionen beziehungsweise 1,2 Millionen Euro liegen. Zwei Drittel der Bausumme fördert der Bund, auch das Drittel Eigenmittel sei förderfähig. Bislang hatte OB Siegfried Deinege immer die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen favorisiert. Trotzdem sieht er offenbar die Gefahr eines Sozialghettos in der Innenstadt West im konkreten Fall kaum. Jedenfalls seien die drei Häuser kein Problem, Kommwohnen hätte die Möglichkeit, innerhalb seines städtischen Wohnungsangebotes auch zu tauschen, sodass eine Durchmischung gegeben sei.

Thorsten Ahrens wertete den Stadtrat gestern gegenüber der SZ als „inhaltlich gute Sitzung“, schob auch möglichen Gerüchten einen Riegel vor: „Es ist nicht so, dass es hier irgendetwas zu vertuschen gäbe.“

