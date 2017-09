Görlitzer Stadträte wollen Grün Schicke Blumenkästen und bepflanzte Kübel verschönern die Stadt. Nur darf das Rathaus dafür kassieren? Räte sind sich da nicht so ganz einig.

Schön anzuschauen, aber wenn das Rathaus allzu heftig kassiert, wird der Blumenschmuck auch schon mal reduziert, so wie das Petra Neumann vor ihrem Geschäft Art Glas Else getan hat. Den großen Kübel rechts hat die Stadt aufgestellt.

Es ist vor lauter Menschen und Buden kaum aufgefallen. Aber beim Altstadtfest am vergangenen Wochenende war die Stadt noch blumiger als sonst. Zu besonderen Anlässen wie diesem verleiht der Städtische Betriebshof nämlich bepflanzte Kübel.

Grundsätzlich aber könnte die Stadt bunter sein. Doch Anwohner und Gewerbetreibende müssen zahlen, wenn sie bepflanzte Behälter rausstellen. Jedenfalls wenn es sich um einen öffentlichen Platz oder eine Straße handelt. Dann nämlich ist eine Sondernutzungserlaubnis nötig, die ordentlich Gebühr kostet.

Gabi Kretschmer, die für die CDU im Stadtrat sitzt, gefällt diese Regelung nicht. Wer sein Haus, seinen Vorgarten oder den Gehweg vor seinem Geschäft mit Blumen verziert, sollte keineswegs etwas dafür zahlen müssen, meint sie. Die Blumen selbst kosten ohnehin schon Geld. „Blumen sind ein Zeichen von Leben, vor allem aber von Freude für sich selbst und hier auch für andere.“ Die Stadt müsste für Haus- und Ladenbesitzer viel mehr Anreize schaffen, aktiv zu werden, Lob und Wettbewerb, nicht aber durch Auflagen.

Ähnlich sieht es Renate Schwarze (SPD), für die zu einem schönen Stadtbild Blumen und Grünpflanzen gehören. „Wir Stadträte sollten mit der Verwaltung darüber sprechen, wie wir die Gewerbetreibenden bei den Sondernutzungsgebühren unterstützen und entlasten können.

Andere Räte geben sich vorsichtiger. Es sei ja erfreulich, dass sich Geschäftsleute und Privatleute für eine Verschönerung der Stadt engagieren, sagt Joachim Schulze von den Grünen. Aber: „Eine gewisse Ordnung muss da sein, wenn öffentlicher Raum genutzt wird und unter Umständen sicherheitsrelevante Fragen geklärt werden müssen.“ Zudem stelle sich für ihn die Frage, ob es gerecht sei, anfallende Kosten für die Bearbeitung einfach auf die Allgemeinheit, die vielleicht gar kein Interesse an solchen Aktivitäten hat, abzuwälzen. „Ich werde das in unserer gemeinsamen Fraktion Bürger für Görlitz/Die Grünen ansprechen und wir werden uns mit der Verwaltung darüber unterhalten, ob oder wie hier etwas geändert werden kann.“ In eine solche Diskussion würden auch die Linken gern einsteigen. Auch er begrüße grundsätzlich jedes bürgerliche Engagement und sei es das Aufstellen von Blumentöpfen, sagt der Fraktionsvorsitzende der Linken im Stadtrat, Thorsten Ahrens. Aber die Ordnung im öffentlichen Raum müsse schon beachtet werden – und mit ihr Bedürfnisse, etwa von Eltern mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrern.

