Görlitzer Stadthalle verliert ihr Parkett Die Sanierung des Fußbodens im Großen Saal beginnt. Darüber gibt es bald Infos für die Görlitzer.

So sah es Dienstagnachmittag im Großen Saal der Görlitzer Stadthalle aus. © SZ

Neun Wochen nach dem Abtanzen durch Mitglieder des Tanzvereins Grün-Gold in der Görlitzer Stadthalle hat nun der Ausbau des Parketts begonnen. Bereits ein Großteil der Hölzer sind bis gestern Nachmittag aus dem Großen Saal entfernt worden. Ganz sorgfältig, denn die Hölzer sollen an anderer Stelle – nicht in der Stadthalle – wieder verwendet werden. Damit nimmt die Sanierung des Fußbodens der Stadthalle Fahrt auf. In den nächsten Wochen wird die gesamte Decke zum Keller aus der Stadthalle genommen und durch eine neue ersetzt. Dadurch erhält der Fußboden des Großen Saales seine Tragfähigkeit wieder zurück. Wegen dieser Schwachstelle durften zuletzt nur wenige Personen zugleich den Saal betreten.

Mit dem Ausbau des Parketts und der Sanierung des Fußbodens verbindet manch Stadthallen-Anhänger auch die Sorge um die einzigartige Akustik der Halle. Mit Unterstützung des städtischen Bauamtes hat nun der Stadthallenverein die Planer der Sanierung der Stadthalle und die beteiligten Akustik-Experten aus Berlin für eine Einwohnerversammlung gewinnen können. Sie werden über den Stand der Sanierung, insbesondere zur Akustik im Großen Saal, informieren. Und zwar am 22. November, 17 Uhr, im Görlitzer Wichernhaus. Der Eintritt ist frei. (SZ)

zur Startseite